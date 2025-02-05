倒塌近1年 巴爾的摩基伊大橋設計圖出爐

馬里蘭州官員4日公布基伊大橋的新橋設計圖，有兩座雄偉的橋墩高塔，橋面比舊橋更高也更穩固。(美聯社)

巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)去年3月被新加坡 公司經營的達利號貨輪撞毀，馬里蘭州 官員4日公布新橋設計圖，橋面比舊橋更高也更穩固，現代化的外觀在2028年完工後，會讓港都的天際線更加美觀。

預定耗資17億元的基伊大橋有兩座雄偉的橋墩高塔，鋼纜從塔頂往橋體兩側佈放，穩固主體結構，狀似兩座小山，象徵堅韌、進步、經濟成長。

馬里蘭州長摩爾( Wes Moore)說，「今天是馬里蘭州的大日子，但我沒忘記，這個大日子是悲劇催生出來的。」橋被撞斷的時候，橋上六名修補工人不幸墜落河底。

1977年建造完成的舊橋橫跨1.6哩的河面，不但連結附近與港口業務有關的各行業，也是避過市區交通擁擠的交通路線。去年3月26日凌晨被失電的達利號撞斷後，港埠停業了好幾個月，不但地方經濟受影響，人民來往也大不便。

今年春天將把舊橋的殘餘橋體拆除乾淨，接著展開新建工程。宣布新橋圖樣的記者會在巴爾的摩港樞紐位置的大西洋貿易點( Tradepoint Atlantic)舉行，這是前伯利恆鋼鐵廠的所在地，也是舊橋倒塌後，清理、恢復作業的指揮所，從這裡再出發，顯示海運事業將持續帶動區域經濟的發展。

摩爾說，「馬里蘭是美國通往世界的橋梁，密西根製造的汽車從這兒運往世界各地市場，糖和香料從這裡進口後，轉運到路易斯安那，也把東岸的農具轉運到美國內陸。商業貿易是本州經濟的基石，我們將持續投資 、尊重這項傳統的建設。」