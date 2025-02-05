華府空難全部死者遺骸尋獲 2地勤竊視頻被捕

工作人員4日繼續打撈飛機殘骸。(美聯社)

當局4日表示， 1月29日美國航空客機和陸軍黑鷹直升機在華府 雷根機場旁相撞墜河的兩機所有67名死難者遺骸已尋獲，法醫表示已確認66人身分。

包括陸軍工兵團、海軍潛水隊、華府警方和消防人員等市府和聯邦機構聯合發布新聞通告，向死者家屬表示哀悼。

工作人員4日試圖把駕駛艙和客機其他部分從波多馬克河打撈上岸。官員表示，他們的工作要看風向和潮水情況。工作人員一整天都在打撈機身的大型碎片，接下來將繼續打撈直升機殘骸。國家運輸安全委員會(NTSB)說，不會再提供現場的消息。

此外，兩名華府雷根機場員工擅自複製空難撞機視頻並對外傳播，官員說，這兩人已經被捕。

華府都會機場管理局發言人英格林(Rob Yingling )4日告訴今日美國報，21歲的馬里蘭州 若克維爾市人恩本吉(Mohamed Lamine Mbengue)31日被控未經授權擅入電腦盜取檔案。根據法院紀錄，這種行為屬輕罪。

官員指出，恩本吉被押到阿靈頓郡成人拘留中心，確認身分後獲釋。

英格林說，進一步調查後又發現，另一名員工也犯了同樣的罪行而被捕。警方2日指控45歲的馬里蘭州上馬爾波羅市人沙沃伊(Jonathan Savoy)擅入電腦，負責本案的民事司法官發具隨傳隨到的傳票 後，將他釋放。

機場官員未細說這段影片如何流出，但網路上廣為流傳的錄影片顯示美國航空班機和陸軍黑鷹直升機相撞起火的「現場」 ，這場空難是美國20多年來最慘的航空災難。

阿靈頓郡地區總法院紀錄顯示，恩本吉原定3日羈押出庭，不過聽審將持續，何時再押，4日尚未決定。法院推事說，恩本吉到3日還沒有律師，他最晚要在5月2日之前，向法院證明已聘任律師。