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蛋價猛漲 煎餅屋每顆蛋多收50分錢

記者張聲肇／綜合報導
禽流感讓全美蛋價漲勢兇猛，貴的離譜。(美聯社)
禽流感讓全美蛋價漲勢兇猛，貴的離譜。(美聯社)

禽流感讓蛋價漲勢兇猛，貴的離譜，迫使連鎖餐廳煎餅屋(Waffle House)在全國1900家全年不休24小時營業的分店，本周開始每顆蛋多收50分錢「附加費」(surcharge)，以免不敷成本。

美國面臨10年來最嚴重的禽流感，雞農每月要銷毀數百萬隻雞，蛋價比2023年夏天漲了一倍有餘，復活節前似乎難以改善。

去年12月，全國平均每打蛋價4.15元，尚未到兩年前4.82元的高峰紀錄，但是農業部預估，今年還要再漲20%。

早餐很便宜的煎餅屋，本周起調漲蛋餐價格，凡是用蛋做的餐點，每個蛋一律增收50分錢「附加費」，例如兩顆蛋、吐司另加一道小菜的早餐，3日起漲為7.75元。

煎餅屋說，「我們希望物價波動只是暫時的，但是我們無法預言缺蛋的日子，還要多久才結束。」該餐廳隨時在監看蛋價的起伏，承諾「市場情況允許」時會調整或移除附加費。煎餅屋連鎖店在全國25州有分店，總部在喬治亞州

上月，美國出現第一個人類感染禽流感病亡案例，聯邦疾病防治中心(CDC)說，2024年以來，總共有67件人類感染確診案例。

禽流感病毒H5N1病毒株在野鳥、家禽、牛群和其他動物之間，已經廣為傳播，環境當中散播既廣，人類接觸、感染的風險自然增加，不過，公衛官員表示，目前為止，人類感染的案例仍罕見。

公衛官員呼籲民眾，若需接觸生病或死亡的禽鳥，務必妥加防護，例如保護好呼吸道和眼部，也要戴防護手套。

去年12月，全國平均每打蛋價4.15元，尚未到兩年前4.82元的高峰紀錄，但是農...
去年12月，全國平均每打蛋價4.15元，尚未到兩年前4.82元的高峰紀錄，但是農業部預估，今年還要再漲20%。(美聯社）
連鎖餐廳煎餅屋本周開始，點餐時每顆蛋多收50分錢「附加費」。(美聯社）
連鎖餐廳煎餅屋本周開始，點餐時每顆蛋多收50分錢「附加費」。(美聯社）

禽流感 聯邦疾病防治中心 喬治亞州

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