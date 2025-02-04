紐約州長簽法案 保護開墮胎藥處方醫生

紐約州長霍楚3日簽署法案，保護開墮胎藥處方的醫生，准許其姓名不出現在藥瓶上。(美聯社)

紐約婦科醫生卡本特(Margaret Carpenter)1月31日因開墮胎 藥遭路易斯安那州大陪審團起訴，紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)3日簽署法案，保護像卡本特那樣開墮胎藥處方的醫生，准許其姓名不出現在藥瓶上，藥瓶上只須註明執業診所，法案立即生效。

卡本特在網路上替路易斯安那州一名未成年孕婦開具美服培酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)終止妊娠藥。路州西巴頓魯治地區法院的大陪審團，根據該州法律起訴她 。

本案似是最高法院2022年推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)以來，全國首宗因寄墮胎藥而對外州醫生提出刑事犯罪指控的司法案件。

霍楚說，路州若提出要求，引渡卡本特醫生到路州受審，她不會簽署同意書。她指出，路州法院之所以得知卡本特的身分，是因為藥單上有開具醫生的姓名。「今天起，這種事情再也不會發生。」

路州檢察官說，懷孕少女服用來自紐約州的墮胎藥後，情況危急，被送醫急救。該少女已懷孕多久才服藥，暫時不明。她母親也被路州法院起訴，31日自動向警方投案。

偵查本案的檢察官克雷頓(Tony Clayton)說，拘捕卡本特醫生的逮捕狀全國有效，因此她若到有反墮胎法的州，就可能遭拘捕。

路州的法律幾乎全面禁止墮胎，連強姦受孕和亂倫受孕都不例外，可能是全國最嚴格禁止墮胎的州，醫生非法幫助病人墮胎，包括開立墮胎藥，若被定罪，最高可判處15年徒刑，罰款20萬元並吊銷行醫執照。

霍楚說她將進一步推動立法，規定藥劑師提供藥品時，根據開具處方醫生的要求，不把醫生的姓名列印出來。

服用墮胎藥丸是美國婦女最常用的墮胎法，最高院推翻墮胎權後，各州法律不同，墮胎藥遂成為法律戰的重點。