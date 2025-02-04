我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

紐約州長簽法案 保護開墮胎藥處方醫生

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州長霍楚3日簽署法案，保護開墮胎藥處方的醫生，准許其姓名不出現在藥瓶上。(美聯社)
紐約州長霍楚3日簽署法案，保護開墮胎藥處方的醫生，准許其姓名不出現在藥瓶上。(美聯社)

紐約婦科醫生卡本特(Margaret Carpenter)1月31日因開墮胎藥遭路易斯安那州大陪審團起訴，紐約州霍楚(Kathy Hochul)3日簽署法案，保護像卡本特那樣開墮胎藥處方的醫生，准許其姓名不出現在藥瓶上，藥瓶上只須註明執業診所，法案立即生效。

卡本特在網路上替路易斯安那州一名未成年孕婦開具美服培酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)終止妊娠藥。路州西巴頓魯治地區法院的大陪審團，根據該州法律起訴她 。

本案似是最高法院2022年推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)以來，全國首宗因寄墮胎藥而對外州醫生提出刑事犯罪指控的司法案件。

霍楚說，路州若提出要求，引渡卡本特醫生到路州受審，她不會簽署同意書。她指出，路州法院之所以得知卡本特的身分，是因為藥單上有開具醫生的姓名。「今天起，這種事情再也不會發生。」

路州檢察官說，懷孕少女服用來自紐約州的墮胎藥後，情況危急，被送醫急救。該少女已懷孕多久才服藥，暫時不明。她母親也被路州法院起訴，31日自動向警方投案。

偵查本案的檢察官克雷頓(Tony Clayton)說，拘捕卡本特醫生的逮捕狀全國有效，因此她若到有反墮胎法的州，就可能遭拘捕。

路州的法律幾乎全面禁止墮胎，連強姦受孕和亂倫受孕都不例外，可能是全國最嚴格禁止墮胎的州，醫生非法幫助病人墮胎，包括開立墮胎藥，若被定罪，最高可判處15年徒刑，罰款20萬元並吊銷行醫執照。

霍楚說她將進一步推動立法，規定藥劑師提供藥品時，根據開具處方醫生的要求，不把醫生的姓名列印出來。

服用墮胎藥丸是美國婦女最常用的墮胎法，最高院推翻墮胎權後，各州法律不同，墮胎藥遂成為法律戰的重點。

墮胎 霍楚 紐約州

上一則

華府智庫：美國人對民主信心下滑 對強人政治好感上升

下一則

研究：青少年平均每天在學校滑手機1.5小時

延伸閱讀

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕
民主黨議員：川普這些措施 紐約食物、醫療補助將斷糧

民主黨議員：川普這些措施 紐約食物、醫療補助將斷糧
禁公務用DeepSeek、小紅書 德州開第1槍 州長：不允中共收集資料

禁公務用DeepSeek、小紅書 德州開第1槍 州長：不允中共收集資料
聯合航空休士頓飛紐約 起飛引擎突起火 機上109人緊急撤離

聯合航空休士頓飛紐約 起飛引擎突起火 機上109人緊急撤離

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人