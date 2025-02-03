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史島土撥鼠查克 預測今年將出現早春

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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史島土撥鼠查克預測今年春天將提前到來。(史島動物園臉書)
史島土撥鼠查克預測今年春天將提前到來。(史島動物園臉書)

史泰登島動物園的土撥鼠查克(Chuck)2月2日沒有看到自己的影子，預測2025年的春天會提前到來。查克的預測與賓夕法尼亞州著名的土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)的預測正好相反，菲爾比查克早一個小時從洞穴中探出頭，看到了自己的影子，預測冬天還會持續六周。

2月2日土撥鼠日一大早，150多名觀眾就趕到史島動物園，爭相目睹土撥鼠查克帶來春天的消息。7時30分，儀式正式開始，土撥鼠查克從特殊圍欄內的一根圓木中探出腦袋，因為人們看不到查克的影子，根據長期以來的習俗，預測今年的春季將提前到來。

影片來源：FOX 5 New York

從歷史上看，史島土撥鼠查克的預測準確率高達85%，這使查克成為最可信賴的春天預報員之一。

在2014年的土撥鼠日儀式上，當時的市長白思豪(Bill de Blasio)按照慣例，正要用戴著手套的手舉起土撥鼠查克，沒想到查克一扭身體，從白思豪手中跳落到了地面，動物園員工很快抓住了查克。不幸的是，查克幾天後就去世了。儘管動物園聲稱查克的去世和土撥鼠日儀式沒有關係，但土撥鼠的安全還是引起了人們的關注。在以後的土撥鼠日儀式上，人們不再讓市長或其他人將查克舉過頭頂，而是讓專業人員來處理。

今年，喬治亞州過去20年來預測準確率高達80%的土撥鼠波爾(General Beauregard Lee)與賓州的土撥鼠菲爾意見一致，都認為春天會推遲降臨。

在古代歐洲，人們一開始用刺猬的行動來預測春天。到了美洲新大陸後，歐洲人找不到野生的刺猬，卻發現美國大陸有許多土撥鼠，於是德國後裔開始使用土撥鼠來預測氣候，這一習俗一直延續至今。

動物園 白思豪 喬治亞州

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