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3600萬元 「超狗神探」叼走周末票房冠軍 「完美伴侶」第2

編譯徐薏茹／綜合報導
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夢工廠動畫最新電影「超狗神探」以3600萬元拿下周末賣座冠軍，為2025年迄今最高的首映票房。(美聯社)
夢工廠動畫最新電影「超狗神探」以3600萬元拿下周末賣座冠軍，為2025年迄今最高的首映票房。(美聯社)

夢工廠動畫(DreamWorks Animation)最新電影「超狗神探」(Dog Man)以3600萬元拿下周末票房冠軍，為2025年目前為止最高的首映票房。

「超狗神探」由環球影業(Universal Pictures)發行，改編自作家戴夫皮爾奇(Dav Pilkey)熱門的圖文小說系列，電影製作預算為4000萬元，預計很快就能開始獲利，該片在CinemaScore獲得觀眾評分A的佳績。

上一次在1月獲得更高票房的動畫電影是2016年的「功夫熊貓3」(Kung Fu Panda 3)，不過這次「超狗神探」在海外市場的表現一般，29處國際市場僅賺進420萬元票房。

「超狗神探」由彼得黑斯廷斯(Peter Hastings)執導，彼得戴維森(Pete Davidson)、李利萊爾豪艾里(Lil Rel Howery)、艾拉費雪( Isla Fisher)等人獻聲演出。

根據Comscore的數據，家庭電影在去年提振票房，PG級電影票房達29億元，占總票房收入的33%，2025年目前為止，這種趨勢仍然持續，華特迪士尼12月發行的「獅子王：木法沙」(Mufasa: The Lion King)1月三度登上周末票房冠軍，該電影上映第七周以610萬元票房排名第三，全球總票房累計6億5300萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出：「在2024年非常流行的PG級動畫家庭電影熱潮於2025年持續不退。」

此外， 華納兄弟(Warner Bros.)、新線影業(New Line)的科幻恐怖喜劇片「完美伴侶」(Companion)也取得不錯的首映票房成績，在3285個地點上映的票房為950萬元，排名第二。

上周票房冠軍、梅爾吉勃遜(Mel Gibson)執導的「遷徒風險」(Flight Risk)上映第二周票房大幅下滑，新增560萬元，掉至第五名，目前全國票房已累計2090萬元。

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