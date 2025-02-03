前聯準會顧問以授課為幌子 涉竊機密給中共情報員

擔任聯準會國際金融部門資深顧問的約翰·哈羅德·羅傑斯，涉嫌密謀竊取聯準會機密交給中國謀利而於1月31日被捕。 (上海復旦大學網站)

曾於2010年至2021年擔任聯準會 國際金融部門資深顧問的約翰·哈羅德·羅傑斯(John Harold Rogers)，因涉嫌密謀竊取聯準會機密交給中國謀利而於1月31日被捕，並羈押至4日的拘留聽證會。

路透報導，根據司法部 起訴書，63歲的羅傑斯負責保管聯準會的機密資訊，卻將這些資訊分享給假扮成中國一所大學研究生的中共情報員。

聯準會國際金融部門負責對外經濟活動、美國對外貿易及資本流動、國際金融市場和機構發展等領域的基礎研究、政策分析和報告。羅傑斯分享的資料可能讓中國提前了解美國經濟政策，如聯邦基準利率變化，以類似內線交易的方式應對美國市場，可以使中國買賣美債或證券時獲得優勢。

起訴書稱至少從2018年開始，羅傑斯開始索取專有經濟資料的商業機密資訊、針對中國的關稅審議、特定州長的簡報、聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee，FOMC)的審議、即將發布的公告，將這些資訊以電子檔發送到他的個人電郵帳戶，違反了聯邦儲備系統委員會(FRB)政策。羅傑斯也會在前往中國前將這些資料列印出來，以授課為幌子在中國飯店房間內與他的同謀會面。2023年羅傑斯擔任中國一所大學的兼職教授，報酬約45萬美元，據稱他前往中國期間，曾收受機票、食宿費用，還曾有人向他提供海灘度假。

2020年2月4日，羅傑斯在接受聯準會的監察長辦公室質詢時，在獲取和傳遞敏感資訊、同謀關係上撒謊。羅傑斯被指控犯有同謀經濟間諜活動及虛假陳述罪名，前者最高可判刑15年及最高500萬元罰款，後者最高可處5年徒刑。

中國駐美大使館 發言人表示不清楚此案具體情況，稱中國不干涉別國內政，反對抹黑行為。