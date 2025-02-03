我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

前聯準會顧問以授課為幌子 涉竊機密給中共情報員

編譯廖振堯／綜合報導
擔任聯準會國際金融部門資深顧問的約翰·哈羅德·羅傑斯，涉嫌密謀竊取聯準會機密交給中國謀利而於1月31日被捕。 (上海復旦大學網站)
擔任聯準會國際金融部門資深顧問的約翰·哈羅德·羅傑斯，涉嫌密謀竊取聯準會機密交給中國謀利而於1月31日被捕。 (上海復旦大學網站)

曾於2010年至2021年擔任聯準會國際金融部門資深顧問的約翰·哈羅德·羅傑斯(John Harold Rogers)，因涉嫌密謀竊取聯準會機密交給中國謀利而於1月31日被捕，並羈押至4日的拘留聽證會。

路透報導，根據司法部起訴書，63歲的羅傑斯負責保管聯準會的機密資訊，卻將這些資訊分享給假扮成中國一所大學研究生的中共情報員。

聯準會國際金融部門負責對外經濟活動、美國對外貿易及資本流動、國際金融市場和機構發展等領域的基礎研究、政策分析和報告。羅傑斯分享的資料可能讓中國提前了解美國經濟政策，如聯邦基準利率變化，以類似內線交易的方式應對美國市場，可以使中國買賣美債或證券時獲得優勢。

起訴書稱至少從2018年開始，羅傑斯開始索取專有經濟資料的商業機密資訊、針對中國的關稅審議、特定州長的簡報、聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee，FOMC)的審議、即將發布的公告，將這些資訊以電子檔發送到他的個人電郵帳戶，違反了聯邦儲備系統委員會(FRB)政策。羅傑斯也會在前往中國前將這些資料列印出來，以授課為幌子在中國飯店房間內與他的同謀會面。2023年羅傑斯擔任中國一所大學的兼職教授，報酬約45萬美元，據稱他前往中國期間，曾收受機票、食宿費用，還曾有人向他提供海灘度假。

2020年2月4日，羅傑斯在接受聯準會的監察長辦公室質詢時，在獲取和傳遞敏感資訊、同謀關係上撒謊。羅傑斯被指控犯有同謀經濟間諜活動及虛假陳述罪名，前者最高可判刑15年及最高500萬元罰款，後者最高可處5年徒刑。

中國駐美大使館發言人表示不清楚此案具體情況，稱中國不干涉別國內政，反對抹黑行為。

聯準會 司法部 大使館

上一則

芝加哥歐海爾機場牽引車遭飛機撞上 駕駛受重傷

下一則

4天摔3飛機後 「飛航公告系統」又故障

延伸閱讀

涉嫌竊取機密給中國 美聯儲前高級顧問被捕

涉嫌竊取機密給中國 美聯儲前高級顧問被捕
撥款委員會領袖 孟昭文獲任命

撥款委員會領袖 孟昭文獲任命
佛州民狀告州府 指化石燃料侵犯憲法權

佛州民狀告州府 指化石燃料侵犯憲法權
娛樂／NFL擴版圖進軍娛樂圈 展現球星真實面

娛樂／NFL擴版圖進軍娛樂圈 展現球星真實面

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」