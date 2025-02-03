20分鐘3度突破音障 XB-1實驗機再寫商業飛行新頁

私人飛機製造公司Boom Supersonic研發的實驗機XB-1最近在加州進行試飛，順利突破音障，締造超音速商業飛行新紀錄。(路透)

私人飛機製造公司Boom Supersonic研發的超音速實驗機XB-1最近在加州 進行試飛，順利突破音障，締造超音速商業飛行新紀錄。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，西岸時間1月28日XB-1在加州莫哈維沙漠(Mojave Desert)進行試飛，邀請英國航空(British Airways)協和(Concorde)客機前機師班尼斯特(Mike Bannister)到場見證：「XB-1順利升空了。」

XB-1起飛約12分鐘後到達3萬5290呎高度，首席試飛員布蘭登堡(Tristan Brandenburg)加速至1.122馬赫，在短短20分鐘時間內三度突破音障，然後安全降落在莫哈維機場。

這次超音速試飛是Boom自2024年3月以來第11次成功試飛，成功創下民航飛機飛行速度的新紀錄，象徵Boom成立10年來邁向最重要的里程碑，執行長紹爾(Blake Scholl)發表聲明宣布：「XB-1超音速飛行足以證明商業超音速飛行技術終於到來。」

回顧歷史，由英法兩國合作推出的協和客機開創超音速商業飛行，以兩倍音速往返大西洋兩岸，不料2000年在法國巴黎戴高樂機場發生空難，造成113人喪生，最終由於營運成本昂貴而於2003年停飛。

Boom計畫以XB-1作為雛形，研發超音速商用客機Overture，採用永續燃料，可搭載64至80名乘客，以1.7倍音速飛行，比一般商業客機快了一倍以上，目標是讓超音速飛行變得更加經濟實惠又符合環保。

報導指出，Boom在北卡羅來納州 格林斯波羅(Greensboro)興建的廠房今年6月完工後，預計每年可以量產66架Overture，最快在2030年底前交機。

不過華府國家航空暨太空 博物館(Smithsonian's National Air and Space Museum)館長范德林登(Bob van der Linden)對Overture未來發展仍有質疑：「超音速飛行會面臨一大挑戰，就是會有市場嗎？Boom真的解決協和客機無法解決的問題嗎？答案並不明確。」