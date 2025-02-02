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馬丁當選民主黨全國委員會主席 喊話反制川普政策

記者顏伶如／綜合報導
民主黨明尼蘇達州黨部主席馬丁1日獲選為民主黨全國委員會主席。投票結果揭曉後，馬丁發表聲明呼籲全黨團結一致對抗川普總統。(美聯社)
民主黨明尼蘇達州黨部主席馬丁1日獲選為民主黨全國委員會主席。投票結果揭曉後，馬丁發表聲明呼籲全黨團結一致對抗川普總統。(美聯社)

民主黨在2024年總統選舉落敗，還輸掉參眾兩院多數席次。民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)主席選舉1日登場，明尼蘇達州黨部主席馬丁(Ken Martin)在第一回投票便獲得過半票數勝出。

民主黨全委員1日在華府郊區舉行冬季會議，新任主席選舉第一回合投票時，馬丁在428黨代表當中獲得246.5票，威斯康辛州黨部主席魏克勒(Ben Wikler)以134.5票居次。某些黨代表根據規定只能投0.5票。還有6名候選人角逐，其中2人投票前宣布退選，改為支持馬丁。現任主席哈里森(Jaime Harrison)並未尋求連任。馬里蘭州前任州長歐麥利(Martin O'Malley)得票排名第三，獲得44票。

投票結果揭曉後，馬丁發表聲明呼籲全黨團結一致對抗川普總統。馬丁說：「我們有一屆的時間，要打一場戰役。」

華盛頓郵報分析，川普上台不到兩周便頻頻出手修改政策、頒布行政命令，目標要改造政府。民主黨被迫加緊腳步重新擦亮招牌，調整反對策略。

馬丁1日對媒體說，今後面對川普將採更積極態度。馬丁指出：「民主黨已經煥然一新，我們就不客氣了。」

不過，馬丁同時表示，民主黨必須自我反省，身為新任全委會主席的首要任務之一就是展開選後檢討，而且希望盡快完成並公布檢討報告。他說，川普贏得2016年總統選舉之後，民主黨並未公布敗選檢討報告，令人遺憾。

馬丁從2011年起擔任明尼蘇達民主-農民-勞工黨(Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party，DFL Party)主席，也是民主黨全委會副主席以及民主黨州主席協會(Association of State Democratic Committees，ASDC)主席。

在全委會新任主席選舉中，馬丁獲得多位黨內大老背書，出線呼聲始終最高。1日投票之前，馬丁競選團隊表示，已經獲得210黨代表支持，幾乎篤定當選。

民主黨 投票 川普

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