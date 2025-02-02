川普致敬非裔歷史月 國防部不同調

五角大廈去年的「非裔歷史紀念月」活動， 一名黑人士官正向部內同仁解說全部由非裔士兵所組成的「水牛兵團」歷史。(取自美國空軍)

川普白宮 1月31日書面宣布，循例紀念2月為非裔歷史月，但國防部 同一天頒布綱領，宣稱「認同月分(identity months)在國防部已死」，以因應川普禁止聯邦職場的「多元、平等、包容」(DEI)行政事項；國防情報局備忘錄指出，同志榮耀月、「大屠殺紀念日」(Holocaust Remembrance Day)等文化與歷史認同相關的節日，暫停舉行。

列入國防部禁單的包括全國非裔美國人/黑人歷史月、婦女歷史月、亞裔美國人和太平洋島民傳統月、驕傲月、全國西班牙裔傳統月、全國殘疾人就業宣傳月和全國美國印第安人傳統月等。

美聯社報導，白宮與五角大廈訊息自相矛盾源自川普就任這幾周，針對DEI下手；他形容推動DEI實為「歧視」，堅稱美國必須邁步向前，變成一切只看才能的社會。

白宮宣布2月為非裔歷史月時要求「公職人員、教育工作者、圖書館員、全體美國人，以適當節目、紀念典禮及活動」來紀念這個月，話雖如此怎樣為「適當」並未詳細說明。

國防部則逕自發布標題為「認同月份在國防部已死」的新聞稿指出，包括上班時間等官方資源將不再用在紀念文化意識月。非裔歷史月、婦女歷史月及國家失能雇用意識月等，也都名列禁止清單。

川普上任這兩周著手禁止承包聯邦業務機構採平權措施，下令一切聯邦機構裡主持DEI項目的官員帶薪休假，直到最後解雇。29日一架軍方直升機與美國航空班機在空中相撞，致67人喪生，地點離白宮才幾哩，川普毫無根據指責是DEI施政導致飛航安全減弱。

川普20日所發行政命令，終止全政府的DEI計畫；白宮沒給出明確網領，指出要如何遵循，故聯邦機構要解讀有所困難，因此採取很廣措施。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)下指幕僚創設DEI任務組，確保國防部內不再有DEI計畫。

赫塞斯接受福斯新聞網(Fox News)，稱國防部沒在開玩笑，不會有只更動計畫名稱，或虛應故事之類的事，「DEI已死」。

國防情報局29日表示，正於部方共事，以及時的態度，充分落實一切行政命令及行政綱領；一等收到額外綱領，也會繼續更新局方綱領。