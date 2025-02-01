華府空難 黑鷹當「空中計程車」接送高官 正當性惹議

一架小型醫療服務包機1月31日晚在費城起飛後不久失事，墜入費城東北方市區一處購物中心街道，除機上六人悉數罹難外，街區已知有一路人死亡，多人受傷與多輛汽車著火。圖為街區地面可見被小客機撞出的大洞。(路透)

華府 空難失事的陸軍黑鷹直升機隸屬的第12航空營(12th Aviation Battalion)。陸軍1月31日確認兩名黑鷹飛行員的身分，機組長是來自喬治亞州的28歲上士奧哈拉(Ryan Austin O'Hara)，另名是來自馬里蘭州的39歲二級准尉安德魯．艾夫斯(Andrew Eaves)；第三名機組人員為一名女性，陸軍原應其家人要求未公布姓名，在引起外界質疑後，陸軍1日公布第三名機組人員是28歲的洛巴赫(Rebecca Lobach)上尉，她從2019年開始服役，現為飛行官。

第12航空營近年來負責接送高官要員進出華府，儼然成為「空中計程車」，不過也肩負在緊急狀況時維持人員往來的重任；可是這也引發人們質疑該部隊在華盛頓進行訓練、運送高官等常規任務的正當性。

華爾街日報報導，第12航空營駐紮在維吉尼亞州 貝爾佛堡(Fort Belvoir)附近，數十年來一直在諸如越南、黎巴嫩等熱點地區負責運送高官任務。如今主要在美國境內活動，同時也負責「運作無間斷計畫」(continuity of operations plan)，以便在九一一恐攻等危急事件時，政府能夠繼續運作。

用於接送的直升機代號為「金頂」(gold tops)，有特別噴漆以顯示其任務。金頂已經成為華盛頓貴賓的「空中計程車」服務，將乘客送往賓州、維吉尼亞州、馬里蘭州的基地和或更遠的目的。華府周邊地區的直升機如今已十分頻繁，以致於五角大廈 到處都能聽見直升機螺旋槳噪音，窗外能直接看到它們起降。追蹤直升機運作的網站「華府直升機」(Helicopters of DC)聯合創始人洛根(Andrew Logan)指出，直升機有時載的是三星、四星上將，從貝爾沃堡送到五角大廈，要比開車省下超過45分鐘。

一些前飛行員堅持，第12航空營在機場附近的訓練和飛行操作非常重要。該部隊前C連連長鮑曼(Brad Bowman)表示，飛行時數減少會導致熟練度下降，熟練度下降就會導致事故增多。