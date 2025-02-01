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墨西哥灣沿岸餐廳「詐蝦」進口貨謊稱現撈

記者張聲肇／即時報導
路州一家水產公司處理從墨西哥灣撈獲的鮮蝦。但墨西哥灣沿岸許多餐廳宣稱提供海灣現撈的鮮蝦，端上桌的其實卻是進口貨，形同「詐蝦」。(歐新社)
路州一家水產公司處理從墨西哥灣撈獲的鮮蝦。但墨西哥灣沿岸許多餐廳宣稱提供海灣現撈的鮮蝦，端上桌的其實卻是進口貨，形同「詐蝦」。(歐新社)

一項研究調查發現，墨西哥灣沿岸許多餐廳宣稱提供海灣現撈的鮮蝦，但端上桌的實際卻是進口貨，形同「詐蝦」。

食品安全科技公司SeaD Consulting隨機檢測了路易斯安納州巴頓魯治、密西西比州比洛克西、德州加爾維斯頓和佛州坦帕灣餐廳端給乘客的蝦類餐點，發現「很多」根本就是外國養蝦場出產的進口貨，卻告訴客人是撈自墨西哥灣的海鮮。

SeaD Consulting說，佛州坦帕灣和聖彼得堡的餐廳「詐蝦」率最高，達96%。被調查的44家餐廳，只有2家供應如假包換的墨西哥灣鮮蝦。其他海灣城市的餐飲業者也不遑多讓：比洛克西82%，加爾維斯頓59%餐廳「廣告」不實；巴頓魯治24家號稱提供本地鮮蝦的餐廳，將近30%「貨不對辦」。

SeaD Consulting執行長威廉斯(Erin Williams)說，消費者來到海灣區，以為可以吃到最新鮮、最高級的墨西哥灣海產，端到他們眼前的，卻不是真正的海灣鮮蝦，「這不單是產品標誌錯誤的問題，更是腐蝕消費者信任、破壞地方商業、威脅到勤奮的當地蝦農生計的問題。」

威廉斯說，詐蝦傷害的不只是消費者 -- 他們更可能吃到不乾淨的海產，也傷害到當地捕蝦業者，因為本地蝦要和進口自印度、越南、厄瓜多等地的便宜蝦競爭，本來就很不容易。

聯邦勞動統計局資料顯示，美國市場上的蝦，90%是進口貨。代表南部海岸捕蝦業者的南部捕蝦聯盟主席威廉斯(John Williams)說，坦帕港家族經營的鮮蝦生意很難做，本地餐廳卻猛騙消費者說他們吃到的是本地捕撈蝦。「餐廳要供應來自虐待勞工、破壞環境、使用違禁抗生素國家的蝦給客人，那是他們的自由，但是請誠實點，讓消費者選擇他們要吃的東西。」

墨西哥灣 佛州 越南

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