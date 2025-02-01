哥倫比亞總統 籲滯美非法移民「立即返國」

哥倫比亞總裴卓呼籲在美國的哥國無證移民，立即回國。(歐新社)

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)31日對於在美國非法居留的哥國無證移民 喊話，呼籲馬上辭掉工作「立即返國」。裴卓在社群網站X發表聲明指出，哥國社會繁榮部(Department of Social Prosperity)將讓返鄉哥國人民提供參與旗下計畫獲得貸款。

國家廣播公司(NBC)報導，哥倫比亞空軍軍機本周已從美國，將遭到遣返 的無證移民載回哥國首都波哥大(Bogota)。上個周末，裴卓避開與美國差點爆發的關稅戰，同意接受美國的無證移民遣返班機。

裴卓在貼文中說，「只有勞動人民才能創造財富，讓我們在哥倫比亞打造社會財富」。

另一方面，紐約時報 報導，川普總統上台後擴大查緝無證移民，造成寒蟬效應，連以「庇護城市」自居的洛杉磯、舊金山等地移民社區學校、商店、教會都變得冷清，不少移民害怕到覺得「到處都是移民局幹員」。

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)移民倡議團體「擁抱所有拉丁聲音」(Embrace All Latino Voices)執行主任賈西亞(Patrick Garcia)說，移民之間疑神疑鬼的恐慌程度幾乎失控。

賈西亞表示，某些移民開始討論自行返回祖國。

紐約時報分析，嚴格限縮移民政策的支持者認為，鐵腕手段有助於非法居留者自行離開，達到「自我遣返」(Self-deportation)的效果。

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)曾說，希望無證移民能決定離開美國。他說：「對於非法居留者來說，自行回國，放棄美國，才是明智之舉。」

曾任歐巴馬政府國土安全部代理法務長的桑威格(John Sandweg)說，川普策略非常明確，「製造一種令人懼怕的氛圍，以便達到讓無證移民自我遣返的目的」。