我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

已實施57年 聯邦上訴法院推翻青少年購槍禁令

記者顏伶如／綜合報導
一名年輕女性在伊利諾州的槍械展售會上，把玩AR-15系列突擊步槍。聯邦第五巡迴上訴法院1月30日推翻了1968年制訂的禁止18歲至20歲之間青少年購槍法規，理由是違反憲法第二修正案。(路透)
一名年輕女性在伊利諾州的槍械展售會上，把玩AR-15系列突擊步槍。聯邦第五巡迴上訴法院1月30日推翻了1968年制訂的禁止18歲至20歲之間青少年購槍法規，理由是違反憲法第二修正案。(路透)

1968年以來禁止18歲至20歲之間青少年購槍的法規，1月30日遭到聯邦第五巡迴上訴法院推翻，理由是違反憲法第二修正案，不符美國歷史傳統。

法官瓊斯(Edith H. Jones)執筆的29頁裁決書指出，憲法條文保障人民有權利持有和攜帶武器(right of the people to keep and bear arms)，「人民」定義包括18歲到20歲之間民眾，因此聯邦法律將賣槍給18歲、19歲、20歲民眾視為犯罪，明顯違憲。瓊斯是前總統雷根(Ronald Reagan)任命的聯邦法官。

最高法院自2022年對於「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」(New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen)做出擴大擁槍權的重要判例。最高法院裁決指出，槍枝法令都必須符合與武器規範有關的美國歷史傳統。

紐約時報分析，許多法律專家認為，位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院，是全國立場最保守的聯邦上訴法院。自從最高法院「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」判決出爐後，為槍枝管制爭取鬆綁的某些原告，紛紛選擇在聯邦第五巡巡法院遞狀。

不過，家暴犯禁止擁槍的法律被聯邦第五巡迴上訴法院推翻之後，2024年卻被最高法院打回票。大法官在「美國訴拉希米案」(US v. Rahimi)以8票對1票裁定，聯邦法律得以禁止被下達家暴禁制令(domestic-violence restraining orders)的民眾擁有槍械。

針對禁止青少年購槍提告的擁槍團體「武器政策聯盟」(Firearms Policy Coalition)1月30日發表聲明，對聯邦第五巡迴上訴法院裁決表示肯定。

洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)法律教授溫克勒(Adam Winkler)說，如果槍枝業者因為聯邦第五巡迴上訴法院裁決而開始賣槍給青少年，恐將引來面臨嚴重法律後果。

溫克勒分析，聯邦第五巡迴上訴法院裁決雖說售槍訂定年齡限制違憲，卻沒有對年齡限制的售槍法規發布禁制令(injunction)，只將案件發還下級法院審理。

溫克勒說，禁止賣槍給青少年的法令短期內依然有效，甚至頗長時間之後都還有效。

家暴 紐約州 洛杉磯加大

上一則

怕違反川普DEI命令 密西根州大取消農曆年午餐會

下一則

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

延伸閱讀

50餘年禁止青少年購槍法規遭聯邦上訴法院推翻

50餘年禁止青少年購槍法規遭聯邦上訴法院推翻
馬斯克「主導」聯邦員工優離優退案 支薪提議誰來兌現？

馬斯克「主導」聯邦員工優離優退案 支薪提議誰來兌現？
前保險專員：我們正走向無法投保的未來

前保險專員：我們正走向無法投保的未來
前州保險專員：氣候危機「金絲雀」正死亡 未來無法投保

前州保險專員：氣候危機「金絲雀」正死亡 未來無法投保

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
花滑選手遇難名單。channel2now

花滑選手登上美航死亡班機 3人疑為華裔

2025-01-30 11:37

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒