已實施57年 聯邦上訴法院推翻青少年購槍禁令

一名年輕女性在伊利諾州的槍械展售會上，把玩AR-15系列突擊步槍。聯邦第五巡迴上訴法院1月30日推翻了1968年制訂的禁止18歲至20歲之間青少年購槍法規，理由是違反憲法第二修正案。(路透)

1968年以來禁止18歲至20歲之間青少年購槍的法規，1月30日遭到聯邦第五巡迴上訴法院推翻，理由是違反憲法第二修正案，不符美國歷史傳統。

法官瓊斯(Edith H. Jones)執筆的29頁裁決書指出，憲法條文保障人民有權利持有和攜帶武器(right of the people to keep and bear arms)，「人民」定義包括18歲到20歲之間民眾，因此聯邦法律將賣槍給18歲、19歲、20歲民眾視為犯罪，明顯違憲。瓊斯是前總統雷根(Ronald Reagan)任命的聯邦法官。

最高法院自2022年對於「紐約州 步槍和手槍協會訴布魯恩案」(New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen)做出擴大擁槍權的重要判例。最高法院裁決指出，槍枝法令都必須符合與武器規範有關的美國歷史傳統。

紐約時報分析，許多法律專家認為，位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院，是全國立場最保守的聯邦上訴法院。自從最高法院「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」判決出爐後，為槍枝管制爭取鬆綁的某些原告，紛紛選擇在聯邦第五巡巡法院遞狀。

不過，家暴 犯禁止擁槍的法律被聯邦第五巡迴上訴法院推翻之後，2024年卻被最高法院打回票。大法官在「美國訴拉希米案」(US v. Rahimi)以8票對1票裁定，聯邦法律得以禁止被下達家暴禁制令(domestic-violence restraining orders)的民眾擁有槍械。

針對禁止青少年購槍提告的擁槍團體「武器政策聯盟」(Firearms Policy Coalition)1月30日發表聲明，對聯邦第五巡迴上訴法院裁決表示肯定。

洛杉磯加大 (University of California, Los Angeles)法律教授溫克勒(Adam Winkler)說，如果槍枝業者因為聯邦第五巡迴上訴法院裁決而開始賣槍給青少年，恐將引來面臨嚴重法律後果。

溫克勒分析，聯邦第五巡迴上訴法院裁決雖說售槍訂定年齡限制違憲，卻沒有對年齡限制的售槍法規發布禁制令(injunction)，只將案件發還下級法院審理。

溫克勒說，禁止賣槍給青少年的法令短期內依然有效，甚至頗長時間之後都還有效。