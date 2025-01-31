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被困太空站8個月 兩太空人首次結伴太空漫步

記者張聲肇／綜合報導
女性太空人威廉斯30日在國際太空站外工作 。（美聯社）
女性太空人威廉斯30日在國際太空站外工作 。（美聯社）

被困在國際太空站(International Space Station)八個月的兩名太空人，30日首次結伴出艙進行太空漫步，拆除破損的天線，順便採得太空站外的灰塵樣本，檢驗是否含有微生物。

太空站指揮官威廉斯(Suni Williams)和太空人威爾莫(Butch Wilmore)一開始在鬆開天線螺絲時有困難，費了將近四個小時，才把龐大的天線拆除。地面管制人員提醒他們 ，拆除的時候，要注意有沒有其他零件在四周漂浮。

威廉斯這場離地球260哩的太空漫步，創下女性太空人在外太空漂浮最長時間的紀錄。她個人也累計了女太空人出艙時間最長的紀錄。

去年7月搭乘波音公司承造的星際飛機(Starliner)抵達太空站的威廉斯和威爾莫，原本預定只待一周就隨首航的飛機返回地球，但因為問題重重，太空總署決定，星際飛機空機返航，兩人則留在太空站「待救」。

這兩位海軍退役尉官轉任的太空人就這樣待了下來，等待太空探索公司(SpaceX)的太空船載他們返航。太空探索的火箭搭載太空船遲遲延後發射升空，兩人可能要到3月底、4月初才能返回地球，在太空站「值班」任務將成為長達10個月的「意外」事件。

兩周前，威廉斯也和另一名值班太空人太空漫步了一陣子，那是威廉斯被困以來首度為之，不過兩人之前都有過太空漫步的經驗。

威廉斯如今有九次太空漫步的紀錄，也寫下女性太空人在太空站外漫步時間最長的紀錄。該紀錄的原來保持人是已退休的惠特森(Peggy Whitson)，她在10次太空漫步中，總共在太空站外待了60小時又21分鐘。

太空人 退休 波音

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