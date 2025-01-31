CBS：川普上台後偷渡入美價倍增、美公民領路1人賺2千

某些從美墨邊境非法入境的偷渡客，是在美國公民協助下完成闖關目標，自從川普總統上台後，對闖關移民收取的費用已經增加一倍或兩倍。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)29日報導，某些從美墨邊境 非法入境的偷渡客 是在美國公民協助下完成闖關目標，偷渡集團獲利龐大；美國公民經營的偷渡集團成員出示匯款入帳證明說，協助每名無證客入境大約可賺2000元，每周大約幫忙6人偷渡，自從川普總統上台後，對闖關移民 收取的費用已經增加一倍或兩倍。

一名墨西哥婦女從新墨西哥州邊境非法入境的幾小時後在臨時藏身處受訪時說，為了躲避薩卡特卡斯(Zacatecas)暴力而選擇離開，付給人口走私集團1萬5000元。報導指出，這名婦人在晚間接受採訪之後，隔日早晨已被送抵美國境內的最終目的地。

報導指出，婦人是在美國公民經營的人口走私集團協助下非法入境。在CBS進行深入報導時，匿名「喬」(Joe)的集團成員同意受訪，他表示自己在美國西南部土生土長，疫情期間失業，在朋友介紹下帶領無證移民入境，純粹為了賺錢。

他說：「做這事是不對的嗎？沒錯，很多人覺得不對，我只想說，我幫忙有需要的家庭脫離墨西哥的貧窮、暴力與危險，讓他們能跟在美國的親人團圓。」

「喬」受訪時說，協助每名無證客入境大約可賺2000元，每周大約幫忙6人偷渡，某些情況收費只須1500元，某些案例收費2500元，由於川普政府在美墨邊境擴大查緝，如今幫忙跨越邊境的收費已經增加一倍，甚至兩倍。

「喬」估計他已偷渡近500人到美國 ，並介紹了他負責的偷渡任務。首先，偷渡集團用GPS傳給他一個地點，他到了以後，載移民上車就開向美國。移民在偷渡集團幫助下通過邊界後，「喬」再與他們會合，送他們到藏匿移民的旅館，待個幾天後再往北走。