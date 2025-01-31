德州到密州…10州提防強烈暴風雨、水災

德州上周才經歷罕見暴風雪，本周又面臨強烈暴風雨。（美聯社）

從德州 到密州等10州約1700萬人 ，前一陣子才承受酷寒風雪，但30日起要提防強烈暴風雨和水災，可能也會有龍捲風 。

國家氣象局說，南部和中部30日的低壓系統31日會移向東部和東北部。氣象局對10州某些地區發布洪水警報，提防逐漸東移的風暴雨帶來強烈陣風、閃電與豪雨。

這10州是德州、奧克拉荷馬、阿肯色、密蘇里、田納西、肯塔基、伊利諾、印第安納、西維吉尼亞和賓州 。

氣象頻道報導，德州29日整晚降雨量累計4吋，道路到處積水，30日早上，達拉斯-福和地區通勤族備感艱辛。

大草原(Grand Prairie)的雨量至少有4.45吋，梅斯奇特機場(Mesquite)4.32吋，達拉斯-福和市國際機場也有3.91吋。

德州、路易斯安那州和密西西比州470多萬居民，包括休士頓、帕沙迪那、波蒙特、林園(The Woodlands)和路州門羅、亞歷山卓、拉法葉等城市居民，面臨強烈雷陣雨，特別在中部時間下午3點到8點。

國家海洋與大氣層管理局(NOAA)警告，德州東部、路州、密州和阿肯色斯東南部可能出現龍捲風。

福斯氣象新聞台說，龍捲風襲擊的機率在2-5%之間，路州北部的機率有5%。更可能的是破壞力強大的陣風和冰雹。

氣象學家預測，暴風雨往東朝路州及墨西哥灣北部沿岸移動時，因日間氣溫較暖，風勢會更強，也會挾帶海洋溼氣，31日來到東北部時，降下最多3吋的雨水，周末之前可能有瞬間形成的洪災。

氣象局說，南部溼氣團31日晚被吹到東北部，和五大湖東部及東北部的冷氣團交互作用，會變成冬季暴風雪。新英格蘭可能飄雪，紐約、賓州、新澤西和麻州要提防寒冬氣候。東岸2月1日一早可望揮別這場與西南部、洛磯山脈降雪盈呎有關的風暴。