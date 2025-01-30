我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

落淚向法官求情 前參議員梅南德茲受賄仍重判11年

編譯盧炯燊／綜合報導
前新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲貪腐受賄，29日被判刑11年。圖為他在聯邦法院外向記者發言。(美聯社)
前新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲貪腐受賄，29日被判刑11年。圖為他在聯邦法院外向記者發言。(美聯社)

前新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)貪腐受賄，2024年7月被紐約聯邦法院裁定罪名成立，1月29日被判刑11年。在法官宣判前，梅南德茲淚流滿面求情表示，除了家人他已失去所有。

71歲的梅南德茲受賄、詐欺、非法擔任外國代理人等16項控罪全部成立，成為首位非法擔任外國代理人的聯邦參議員，檢方原本求處15年。

曾任參院外交委員會主席的梅南德茲，從政長達半世紀，是國會山莊極具影響力的人物。

法官在判刑時直斥，「你(梅南德茲)很成功，很強大，站在政治體系的巔峰，但不知從何時開始迷失了方向，為公眾利益工作變成為自己利益工作」，「結果你失去參院席位，失去主席職位，也失去好名聲」。

法官直指梅南德茲的所作所為，加劇了民眾對政府的不滿情緒。

梅南德茲在判刑前求情時多次哽咽，聲稱自己遠非完美的人，犯過很多錯誤及做出很多錯誤決定，但做的好事遠比壞事多。

他的律師也說只應被判監兩年以下，因為梅南德茲幾十年來一直為公眾服務，作為古巴移民的兒子從貧困中崛起，是「美國夢的縮影」。

案情審訊期間，大爆梅南德茲「出賣自己的高位，以換取巨額賄賂」，包括為埃及和卡達政府服務，向埃及官員提供美國駐開羅大使館工作人員的信息，又寫信給其他參議員，鼓勵他們取消對埃及3億元軍事援助的限制。

聯邦調查局人員在其家中搜出48萬元現金及價值15萬元的金條。這些賄款亂放家中各處，有些塞在靴子裡，有些是放在夫婦衣櫃的衣服口袋裡，情況令人咋舌。

梅南德茲斯去年被定罪後辭去參議員職務，據說在向拜登總統請求特赦遭拒後，轉向川普總統求救仍無果。

案中他又受賄協助新州三名商人牟利，包括房地產開發商戴畢斯(Fred Daibes)及企業家哈納(Wael Hana)，兩人分別判七年及八年，至於第三名商人烏瑞柏(Jose Uribe)去年轉作為污點證人指證梅南德茲。

參議員 埃及 外國代理人

上一則

著作權局：AI作品若有足夠人類創意 也可申請版權

下一則

華府64人客機墜河「斷成兩截」搜救現場水溫僅35℉

延伸閱讀

李修頓出任環保署長人事任命 參院過關

李修頓出任環保署長人事任命 參院過關
受賄詐欺、非法任外國代理人 梅南德茲大哭求情仍遭重判

受賄詐欺、非法任外國代理人 梅南德茲大哭求情仍遭重判
清空加薩？埃及總統：不能容忍或允許驅逐巴勒斯坦人

清空加薩？埃及總統：不能容忍或允許驅逐巴勒斯坦人
川普提出清空加薩 埃及：拒絕巴勒斯坦人強迫流離

川普提出清空加薩 埃及：拒絕巴勒斯坦人強迫流離

熱門新聞

報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)

擴大醫療補助恐取消 19到64歲的白卡岌岌可危

2025-01-29 10:45
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

2025-01-28 14:56

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級