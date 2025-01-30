用胰島素殺夫 西維州藥劑師罪成 最高可判終身監禁

西維吉尼亞州已因詐騙200萬元坐牢的藥劑師娜塔莉‧考克然，用胰島素毒殺丈夫的一級謀殺罪名成立。(取自洛麗郡警局官網)

西維吉尼亞州 洛麗郡( Raleigh)聯邦巡迴法院29日宣判，已因詐騙200萬元坐牢的藥劑師娜塔莉‧考克然(Natalie Cochran)用胰島素毒殺丈夫的一級謀殺罪名成立，最高可判終身監禁。

法院陪審團接下來要決定 ，考克然坐牢15年後，是否准予假釋。

她的丈夫麥可‧考克然(Michael Cochran)2019年2月死亡，得年38歲，檢方起訴她的原因是她用胰島素慢性毒殺丈夫，不讓他發現自己從2017年到2019年間，在操作200萬元的龐氏騙局。

根據麥可死亡的訃聞，遵照死者遺願，不舉行喪禮，也不讓人探視遺體。下葬時，只有少數家人在場。

2019年8月，警方證實對麥可猝死展開調查。2020年9月，地方新聞台報導，法官下令開棺驗屍。

檢方於2021年11月19日以一級謀殺罪起訴娜塔莉，但為了讓生理罪證專家厄比(Paul Urbie)有機會重新開棺驗屍，深入化驗體內胰島素成分，一度撤告。厄比化驗出麥可體內確有非處方藥胰島素的成分，斷定死於他殺。

2021年3月，娜塔莉被法院判處11年有期徒刑，罪證是謊稱承包政府的專案，經營兩家公司經營得很好，藉此誘騙投資 人入彀，騙了200萬元，買了一輛1965年的謝爾比眼鏡蛇(Shelby Cobra)經典跑車、兩間房子和珠寶。

近年來，美國不乏毒殺配偶的案子，去年10月，北卡州某女因毒殺男友，被法院判處坐牢25年。2023年，明尼蘇達州妙佑醫療國際前住院醫生因在8月毒死32歲的妻子，遭檢方起訴。

2023年5月，一名兒童讀物女作家在猶他州 家裡，用足以致命的芬太尼毒死丈夫，也遭檢方起訴。同年3月，警方說科羅拉多州一牙醫在太太的飲料裡暗撒砒霜和氰化物，毒死老婆後，被警方以一級謀殺罪嫌逮捕。