奧州家長給孩子註冊上學 要通報移民身分 待州長批核實行

奧州教育委員會28日通過新規定，家長給孩子註冊上學時，須通報移民身分。圖為抗議人士在場外抗議。(美聯社)

奧克拉荷馬州教育委員會28日以六票對零票通過新規定，家長給孩子註冊上學時，須通報移民身分，待州議會與州長核可後實施。

奧州共和黨籍的公立學校總監沃特斯，是奧州教育「保守派」代表人物。(美聯社)

教委會由共和黨籍的公立學校 總監沃特斯(Ryan Walters)和五名州長派任的委員組成，任期四年。

沃特斯主持會議，開頭就罵媒體「說謊」、「心理操縱」此一問題，提出新規的目的不過是為了收集學生家長的資料。討論不到20分鐘，包括通過這條新規定的會議就結束。

他說，「我們的規定，就是為了要統計有多少非法移民 就學，沒錯，要看看我們的學校，有多少非法移民學生。」

提倡普及教育與替移民爭權益的人卻認為，這條規定會讓移民家庭害怕，讓他們覺得在公立學校不受歡迎，而公立學校依法就要提供教育給每個孩子，不論是否具有公民身分。

全國移民法中心說，「所有兒童不論其公民或移民身分，都有接受教育的憲法權力，規定學區 收集移民身分的資訊，違法牴觸了接受教育的機會，也干預了各學區集中精力達成核心任務的能力。這個核心任務就是：教育孩子，讓他們具備自我成長、茁壯、充分參與我們民主政體的能力。」

沃特斯是奧州教育「保守派」的代表性人物，力倡學校教授聖經和十誡，力推川普逮捕非法移民政策，因為「學校被拜登/賀錦麗開放邊境政策湧進的非法移民癱瘓了，本州、全國把川普選上去，我們就要極盡所能，優先考慮奧克拉荷馬的學生。」

根據新規定，各學區僅須向教育廳提報「無證移民學生的總數」，不必提供學生姓名等資料，以便評估全州及各地教育需要，例如學生需求、教育與文化障礙、英語作為第二語言教師及教學需求、校車數量、課外活動及其他經費需求。