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困太空站數月 川普請馬斯克營救2名太空人

記者陳熙文／華盛頓即時報導
波音公司的星際飛機去年載運兩名太空人成功抵達國際太空站後，卻因洩漏及故障疑慮，空機返回，將兩名太空人留在國際太空站。(美聯社)
波音公司的星際飛機去年載運兩名太空人成功抵達國際太空站後，卻因洩漏及故障疑慮，空機返回，將兩名太空人留在國際太空站。(美聯社)

國家航空暨太空總署（NASA）兩名太空人受困太空已達數月之久，恐到今年3月才得以返回地球；川普總統28日表示，他已請馬斯克（Elon Musk）將兩名勇敢的太空人帶回地球。

去年6月5日，威廉斯（Suni Williams）與威爾莫（Butch Wilmore）執行波音「星際飛機」（Starliner）首次載人任務，因機械故障，原定一周的太空任務被迫延期，至今兩人仍受困在太空站。

川普28日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他已經請馬斯克和SpaceX將兩名勇敢的太空人帶回來；川普說，這兩名太空人幾乎是被拜登政府拋棄在太空。

川普說，兩名太空人已經在太空站上等待多月，馬斯克很快會啟程出發；川普並祝馬斯克好運。

據報導，NASA原定今年2月間，安排載運4名太空人升空，再將國際太空站（ISS）2名太空人以及受困數月的威廉斯與威爾莫一起送返地球。

不過NASA安排的SpaceX太空船後來被發現需要更多作業時間，才能完成這趟飛行任務，因此2名太空人被迫繼續留在太空站至少到今年3月。

對此，有線電視新聞網（CNN）報導指出，NASA早在去年詢問SpaceX協助時，就已經宣布這項計畫。

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