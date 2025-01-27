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「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

川普上任後 大學對校園反猶太行為似轉趨強硬

編譯潘勛／綜合報導
川普就職後一天，哈佛大學便與三個猶太相關組織達成合解，承諾改革校園反猶太活動的應對方式。(美聯社)
川普就職後一天，哈佛大學便與三個猶太相關組織達成合解，承諾改革校園反猶太活動的應對方式。(美聯社)

2023年10月以哈戰爭爆發之後，全美多所大學校園發生許多反以挺巴抗爭事件，隨著川普就任總統以來，大學對校園反猶太行為似乎態度轉趨強硬？哥倫比亞大學24日表示剛對一名示威學生停學處分；另外哈佛大學一天之內，就與指控該校反猶太的兩件官司達成和解。

日前哥倫比亞大學的「現代以色列史」課程上，發生示威者干擾上課的情形，校方查出一名...
日前哥倫比亞大學的「現代以色列史」課程上，發生示威者干擾上課的情形，校方查出一名參與學生並迅速給予停學處分。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，日前哥倫比亞大學的「現代以色列史」課程上，因為有示威者分發有「暴力圖像」的傳單給上課學生，校方查出一名參與學生並予停學處分，但全面評估還未完成，偵辦也還在進行之中；校方並未公布學生的身分。

一名學生貝克(Elisha Baker)表示，事件發生在席隆(Avi Shilon)教授上課的第一天，學生才聽完課程介紹，抗議者就遮住臉、戴著認同巴勒斯坦的領巾闖入教室，分發反以色列傳單。

貝克出示的傳單中圖案上方寫有「把猶太復國燒成平地」，下方則是以色列國旗被焚的圖像；另一張則畫著一只大靴子準備踩上猶太人的大衛之星(Star of David)，上頭另有「踩碎猶太復國」字眼。貝克表示，班上同學都嚇到了。

四名抗議者停留約約五分鐘後離開。校方表示正在調查抗議者身分，同時加強保全措施，並表示即使是學生團體也無權打斷另一群學生的上課。

在哈佛大學方面，川普就職後一天，校方便與三個猶太人相關組織達成合解，承諾改革校園反猶太活動的應對方式。

這些措施包括採納「國際猶太大屠殺紀念聯盟」(International Holocaust Remembrance Alliance)對反猶太言行的定義，來評估反猶太歧視及騷擾的申訴；另外在線上貼出文件，明確表示猶太裔、以色列裔學生，受到學校禁止歧視、反霸凌政策保護。

此外哈佛大學同意未來五年起草年度報告，詳細規定碰到歧視及騷擾時的因應之道；聘請第一線人員，供申訴反猶太言行時得以諮詢，另外審核申訴的教師們要受訓，了解如何對抗反猶太言行。

猶太 以色列 歧視

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