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Cash App防火牆脆弱 母公司挨罰1.75億 其中1.2億退還使用者

編譯潘勛／綜合報導
消費者金融保護局日前對行動金融平台Cash App的母公司Block開罰，指該平台的資安保護機制薄弱，故應退款1億2000萬元給使用者，另繳交5500萬元做為「民事罰款基金」。(美聯社)
消費者金融保護局日前對行動金融平台Cash App的母公司Block開罰，指該平台的資安保護機制薄弱，故應退款1億2000萬元給使用者，另繳交5500萬元做為「民事罰款基金」。(美聯社)

聯邦消費者金融保護局(CFPB)日前對行動金融平台Cash App的母公司Block開罰，指該平台的資訊安全機制薄弱，故應退款1億2000萬元給使用者，另繳交5500萬元到CFPB的「民事罰款基金」(Civil Penalty Fund)。

今日美國報(USA Today)報導，CFPB表示Block公司按法律規定，要調查並解決未經授權的交易糾紛，但並未那麼做，反而指使蒙受金融損失的用戶去要求他們的銀行，把交易扭轉回來，Block沒自行處理糾紛。

CFPB宣稱，Cash App以其服務條款愚弄顧客，讓用戶誤以為，解決消費糾紛是自己App相連銀行的責任。

但是CFPB表示，按「資金電子轉帳法」(Electronic Fund Transfer Act)規定，Cash App這類同儕對同儕平台，要調查衍生的糾紛，「不能用小字印刷來逃避這些法律要求」。

CFPB還表示，Block公司沒給Cash App客戶「有意義、有效的客戶服務」。

CFPB指出，Block把電話號碼、Cash App服務條款，印在其現金卡背後多年，引導顧客到預錄好的訊息，指揮他們透過該手機app接洽客服；同一段時間，其客戶只能透過自己的app或美國郵政，來接洽客服。

Block公司多次否認CFPB在新聞稿中的指控「描述不實」，但公司決定妥協，按CFPD的命令支付款項。

CFPB表示，消費者不必有動作就能取回他們應得款項，局方會查出受影響的各方，確保付款入帳。具備資格的用戶有：因詐欺交易而有權收回退款的人、戶頭裡有未授權轉帳或交易且Cash App及Block沒做充足調查的人、因此帳戶被凍結的人、調查延誤期間沒收到臨時信用的人。

除了繳付1億7500萬元，Block還被勒令要設立即時、24小時客服中心，充分調查未經授權的交易。

Block聲明表示，本次協議所提都是過去很久的事了，不能反映今日使用Cash App的感受。

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