「遷徙風險」雖遭狠批 逆勢上揚稱霸周末票房

梅爾吉勃遜執導、馬克華伯格主演的「遷徒風險」儘管遭到影評狠狠批評，但仍以1200萬元票房登上本周末北美票房冠軍。(美聯社)

梅爾吉勃遜(Mel Gibson)執導的「遷徒風險」(Flight Risk)儘管遭到影評狠狠批評，觀眾的評價也不高，但該片仍以1200萬元票房登上本周末北美票房冠軍。

獅門娛樂(Lionsgate)「遷徒風險」由馬克華伯格(Mark Wahlberg)主演，他在片中化身為飛行員，載著一名聯邦空警(蜜雪兒道克利Michelle Dockery飾演)和逃犯(陶佛葛瑞斯Topher Grace飾演)橫越阿拉斯加。

對於梅爾吉勃遜來說，這部電影的成績並不特別成功，這是他繼2016年「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)後的最新執導作品，影評和觀眾評分都慘不忍睹，爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮指數僅21%，CinemaScore觀眾評分為C。

這周末也是一次小型測試，過往奧斯卡入圍 名單公布後可能帶來一波觀影潮，但今年的奧斯卡提名因洛杉磯野火而兩度延期，大多數競賽片目前已經結束影院放映，更可能在隨選影片(VOD)或串流平台看到收看人數增長。

A24推出布拉迪科貝特(Brady Corbet)執導的「粗獷派建築師」(The Brutalist)，這部長達三小時半的史詩電影獲得10項奧斯卡提名，周末大範圍上映；導演表示，儘管一些高層一開始認為無法發行，但A24在威尼斯影展買下本片，並且獲得不錯成績，在小範圍上映時獲得600萬元票房。

在大範圍上映中，「粗獷派建築師」收穫290萬元票房，儘管與大片相差甚遠，但卻是該片目前最佳的周末票房成績。

另一部入圍奧斯卡最佳影片的電影「尼克男孩」(Nickel Boys)則未吸引太多觀眾，在540個影院上映僅獲得34萬171元票房。

排行榜前幾名仍由舊片占據，迪士尼 「獅子王：木法沙」(Mufasa: The Lion King)上映第六周票房為870萬元，排名第二，全球票房已累計6億2670萬元。