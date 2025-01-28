有時要讓它燒？ 學者：自然火災有助清除紅杉林易燃物

示意圖。(取材自Unsplash Oleksii Yasinskyi攝)

我們把車子停在紅杉國家公園內的梣嶺山脈（Ash Peaks Ridge）東邊那條「將軍公路」（General's Highway）旁。春末的陽光照得眼前的斷崖和山脊閃閃發亮。然而，當我們俯瞰著下方的山坡時，卻只看到一棵棵被2021年那場KNP複合野火（KNP Complex Fire）以及溫蒂野火（Windy Fire）燒毀的高大紅杉。眼前盡是焦黑的林木，面積達好幾英畝之廣。這些雄偉的樹木之所以慘遭祝融之禍，不是因人類不小心，而是由高山地區必然會發生的閃電所導致。

然而，和一般人的觀念相反，紅杉之所以能夠活得如此之久，火其實是一個不可或缺的要素。早在歐洲裔美國人到來之前，美國原住民 就已經意識到火對紅杉林生態的價值。自然發生的火災（往往是閃電所導致）會把林下灌木叢和森林中常見的垃圾燒掉，而且火勢不大，使紅杉得以欣欣向榮，而這又為人類創造了更好的打獵、放牧和生活的環境。所以，原住民部族才會定期定點的焚燒林木，以調控森林的循環。

樹木被火灼傷後，會分泌大量的樹液將傷口包覆起來，以防止傷口因受到木腐菌的侵害而腐爛。只要森林裡沒有發生太大的火災，這樣的保護效果往往可以長達好幾百年。有些科學家指出，他們在檢視樹木的年輪並測量木頭中的樹液含量後發現，在過去2000年間，森林之所以能夠持續存在，正是因為林中定期會發生火災的緣故。當氣候潮濕時，火災發生的次數較少，在極度乾旱的時期，火災就較為頻仍。年輪中的紀錄顯示：在19世紀中期以前，非破壞性的森林火災，大約每6到35年就會發生一次。

19世紀中期以後，火災發生的頻率就大幅降低了。這是三個因素交互作用的結果：首先，美國原住民部落焚燒林木的次數減少了；其次，在林地覓食的羊群數量顯著增加，因此林地上的草木及枯枝落葉被吃得很乾淨；最重要的是，聯邦和州政府機構積極的採取森林防火措施。

我在和亞歷桑納大學樹木年輪研究實驗室的瓦勒莉．楚埃特談話時，曾經問及火災對紅杉的生命（尤其是壽命）有何影響。她告訴我，在阿肯色州 大學樹木年輪實驗室有一塊很大的紅杉木板，上面至少有100道被火災燒出的疤痕。這表示，在紅杉的一生當中（通常可以活到2000歲以上），火災是司空見慣的，而且紅杉雖然歷經這些火災，仍然能夠存活。她指出，內華達山脈的森林火災都是自然而然發生的，而且每隔5到10年就會發生一次。這類火災會把林下植物、青草、灌木叢和小樹燒掉，但通常不會把紅杉燒死，或許會對紅杉造成一些損害，但其火勢絕不會大到可以燒到樹冠、把紅杉燒死的程度。

然而，這類天然的野火卻被美國林業局、其他機構和那些來自歐洲的移民 設法抑制住了，然後造成了一個不利的後果。事實上，將近100年來，林業局的做法就是不斷撲滅那些原本可以把林下植物燒掉的野火。其結果就是：森林中的易燃物不斷累積，最後多到一旦發生火災，火勢就變得非常猛烈的程度，就像2020年和21年的那幾場火災一般。這樣的大火經常會燒到樹冠處，最後把整棵樹都焚燒殆盡。

「現在我們採取了全新的防火策略。」楚埃特表示。

紅杉國家公園的一位護林員也強調了這一點。他告訴我：「紅杉能阻燃，但並不能防火。」

《那些活了很久很久的樹》（圖片提供／行路出版）

（本文摘錄自《那些活了很久 很久的樹：從種子到古樹，探索自然界長壽之迷的朝聖之旅》，行路出版／安東尼•弗瑞德里克（Anthony D. Frederick），未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）