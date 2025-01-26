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馬斯克力挺另類選擇黨 數萬人抗議德國極右派

德國／哈雷25日綜合外電報導
德國另類選擇黨（AfD）數千名支持者26日聚集在東部城市哈雷（Halle），馬斯克透過視訊連線向他們表示，該政黨是「德國未來最大的希望」。(國聯社)
德國另類選擇黨（AfD）數千名支持者26日聚集在東部城市哈雷（Halle），馬斯克透過視訊連線向他們表示，該政黨是「德國未來最大的希望」。(國聯社)

德國下個月將進行國會大選，數萬民眾26日集會反對極右派勢力，在此同時美國科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）再次支持反移民的德國另類選擇黨（AfD）。

中央社引述法新社報導，數千德國另類選擇黨（AfD）支持者聚集在東部城市哈雷（Halle），馬斯克透過視訊連線向他們表示，該政黨是「德國未來最大的希望」。

美國總統川普的親密盟友馬斯克，在造勢場合向德國另類選擇黨的支持者說：「我認為即將在德國舉行的選舉非常重要。我認為這可能決定整個歐洲的命運，甚至是全世界的命運。」

屬於極右派的德國另類選擇黨與川普一樣反對移民、否認氣候變遷、反對性別政治，並向其聲稱限制言論自由的政治建制派和主流媒體宣戰。

德國另類選擇黨聯合領導人韋德爾（Alice Weidel）在集會中微笑看著支持者高聲呼喊表示贊同。

韋德爾表示，德國移民必須遣送回國。她說：「我們需要重置移民，方能在德國安全生活。」

最近幾周，馬斯克在其社群平台X發表支持德國另類選擇黨，以及英國等其他國家極右派政治人物的言論，震驚歐洲政界

馬斯克本周也因在公開場合做出一個右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」而引發關注，不過馬斯克本人否認此一說法，並稱這是抹黑。

於此同時，德國各地也出現反對德國另類選擇黨的抗議人潮。

規模最大的集會出現在柏林和科隆，警方將參與人數分別上調至3萬5000人和4萬人。柏林抗議民眾的組織者聲稱，有10萬人參加首都的抗議活動。

抗議者在柏林地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前，用手機組成「民主光海」，並揮舞著「抵抗」字樣。

在德國2月23日大選之前，德國另類選擇黨支持率約為20%，創下此黨歷史新高，甚至打破戰後數十年來德國對支持極右派的禁忌。

主流保守派「基民／基社聯盟」（CDU/CSU）以約30%的支持率領先，其中基民黨（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）最有可能在選後出任總理。

在各種組織呼籲下，反對德國另類選擇黨的集會在約60個城鎮舉行，參與人數超出警方最初預期。

抗議活動和平結束，民眾舉著寫有「納粹滾蛋」或是「AfD並非另類選擇」的標語。

德國 馬斯克 移民

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