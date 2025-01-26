我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

印州有錢人吝嗇？ 小哥冒風雪送披薩小費2元 網友加碼到3萬

記者張聲肇／綜合報導
印地安納州一名20歲披薩外賣員史戴凡諾夫在雪中跋涉送餐。(取自TikTok)
印地安納州一名20歲披薩外賣員史戴凡諾夫在雪中跋涉送餐。(取自TikTok)

天寒地凍，積雪盈尺的天氣中，外賣員辛苦為你送上熱騰騰的披薩，你會給他多少小費

印地安納州雅芳(Avon)市一名警察本月10日在處理一起校車事故時，無意間拍攝到一名年輕人在雪中跋涉，詢問之下知道這位名叫史戴凡諾夫(Connor Stephanoff)的20歲小哥，剛剛冒著風雪，徒步將價值約40元的披薩送到附近一處富裕社區，結果只拿到2元小費。

警員克瑞格(Richard Craig)聽到後，簡直難以置信，在這種惡劣天氣下，竟然有人只給外賣哥5%小費，直說：「驚駭莫名。路況幾乎難以通行欸！」便將這段「令人無法相信」的影像與對話公布上網。

克瑞格說，「沒開玩笑吧？簡直冷血！」「真讓我生氣。」說完，趕快跑回警車上找到錢包，掏出僅有的15元現鈔，遞給史戴凡諾夫，作為補償。

網友看到影片後也紛紛大嘆不公平， 不久便有善心人士陸續加碼。

克瑞格說，吝給小費，足以讓人洩氣，讓人不願意繼續安分守己，於是打電話給印州布朗斯伯格市搖滾明星披薩店經理，讚揚這名小夥子的工作精神，「認真的工作態度，在這種年紀的人當中實屬難得。」

史戴凡諾夫收到這突如其來的獎賞，既驚訝又興奮。「世上還是有好人，看到你的善行，給你回報的人。」殊不知，回報才開始呢。

克瑞格的影片上傳TikTok後，獲得熱烈回響，好心警察乾脆於1月12日為冒責的披薩外送小哥發起募款。目標設在500元，沒想到很快就湧進將近3萬元，令他驚訝不已。

克瑞格後來得知史戴凡諾夫是個孝順祖母的好孩子後，愈發覺得為他募款很值得。搖滾明星披薩店也感謝各界對於勤奮員工的鼓勵與贊助。

平常開著祖母車子送披薩的史戴凡諾夫，打算把民眾的善心捐款用來買輛屬於自己的車，並挪出一份給克瑞格轉贈其他慈善機構，剩下的存做將來念大學的基金。

小費 TikTok

上一則

康州中餐館印裔外送員遭槍殺 警研判：攔路打劫變槍擊

下一則

百萬名納稅人漏領2021紓困退稅支票 IRS補寄 1月底可收到

延伸閱讀

印州男冒風雪送披薩只獲2元小費 網友加碼到3萬元

印州男冒風雪送披薩只獲2元小費 網友加碼到3萬元
兌現競選承諾 川普訪賭城：小費將完全不課稅

兌現競選承諾 川普訪賭城：小費將完全不課稅
堅持賣天價鳳梨披薩 英國老闆曝1原因 主廚也死守底線

堅持賣天價鳳梨披薩 英國老闆曝1原因 主廚也死守底線
支付比率、意願都降 美國「小費文化」褪色

支付比率、意願都降 美國「小費文化」褪色

熱門新聞

52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
網紅吉米·唐納森在YouTube擁有超過3億粉絲。（美聯社）

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

2025-01-18 13:49
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
馬斯克發表對於TikTok的意見。(美聯社)

馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

2025-01-19 18:00
極地渦旋南襲，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均至冰點以下，多達9500萬民眾都籠罩於嚴寒中。圖為華府國會大廈前積雪。(路透)

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

2025-01-19 05:10
第一夫人梅蘭妮亞．川普。(美聯社)

川普首任就職時被無視 時尚名牌今搶讓梅蘭妮亞穿自家禮服出席

2025-01-19 21:40

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模