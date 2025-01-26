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百萬名納稅人漏領2021紓困退稅支票 IRS補寄 1月底可收到

記者顏伶如／綜合報導
100多萬名2021年報稅時符合「紓困退稅抵免」資格卻未申領的納稅人，近日即將收到國稅的退款支票。(美聯社)
100多萬名2021年報稅時符合「紓困退稅抵免」資格卻未申領的納稅人，近日即將收到國稅的退款支票。(美聯社)

2021年報稅時符合「紓困退稅抵免」(recovery rebate credit)資格卻未申領的納稅人，近日將收到國稅局(IRS)發函通知即將收到支票

新冠疫情期間，聯邦政府為民眾發放正式名稱為「經濟紓困補助」(Economic Impact Payments)的「紓困退稅抵免」，符合領取資格卻漏領的納稅人，國稅局近期便將寄發支票。國稅局將為漏領補助的民眾自動發放支票，納稅人無須申報。

每名納稅人領取支票最高金額為1400元，符合資格的被撫養人最高金額也有1400元，金額根據2021年所得稅申報收入等條件決定。

大致而言，對於夫妻合併報稅的民眾來說，2021年調整後總收入(adjusted gross income，AGI)必須在16萬以下才有資格獲得「紓困退稅抵免」，報稅戶主(head of household)2021年調整後總收入必須12萬元以下，個人報稅2021年調整後總收入則要在8萬元以下。

「紓困退稅抵免」屬於可退款抵稅(refundable credit)，即使2021年未達聯邦所得稅報稅門檻的民眾，還是有資格拿到退稅。

國稅局說，這次發放退稅金額累計達240億元，絕大多數納稅人在1月底將收到支票，退稅金額將自動存入納稅人銀行帳戶，或以紙本支票寄發，以納稅人選擇領取退稅方式決定。

國稅局說，退稅支票將自動存入納稅人2023年報稅時填寫的銀行帳戶，或寄發紙本支票到納稅人2023年報稅時資料上填寫地址。

國稅局表示，符合這波「紓困退稅抵免」領取資格的納稅人，如果2023年完成報稅以後銀行帳戶已經關閉，銀行會把支票退還國稅局，屆時國稅局將改以紙本支票寄到納稅人報稅資料填寫地址。

另外，國稅局表示，還沒有完成2021年所得稅申報的民眾應在4月15日之前完成，才能領到這筆「紓困退稅抵免」與其他可能符合資格卻未領的退稅。

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