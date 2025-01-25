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廢查核親川普 查克柏格「變臉」被譏遞投名狀

編譯張佑生／即時報導
查克柏格。（路透）
查克柏格。（路透）

Meta執行長查克柏格趕在川普就任前宣布廢止旗下包括臉書、Instagram和WhatsApp的事實查核機制，更兩度親赴川普佛州寓所海湖莊園，就職典禮更與妻子連袂出席。自由派人士對昔日親密戰友查克柏格的變臉，譏為遞交投名狀。情緒性的人身攻擊雖能洩憤，但無助理解事情真相。

川普要讓美國再次偉大（MAGA），查克柏格則要讓臉書再次偉大（MFGA）。查克柏格的豹變其實有跡可循。

回到2012年，查克柏格當時很高興宣布「快刀斬亂麻」為座右銘。13年後，年屆不惑的查克柏格正從金童全面轉型。對廢除事實查核機制，他說是要回歸成立臉書的初心，提供言論自由的場域，也包括不實言論與假新聞，平台不再越俎代庖。查克柏格聲稱，既然華府袞袞諸公在廟堂之上信口雌黃，那社群平台有何資格剝奪用戶發表相同意見？

查克柏格要怎麼轉型是個人自由，各界最好奇的則是：轉變是發自內心或只是商業考量？

擁抱右派 不滿覺醒文化

紐約時報報導稱，查克柏格的轉型大致在2020年啟動，2022年露出端倪。體型與談吐都稱不上陽剛的查克柏格中學時曾遭霸凌，竟成為綜合格鬥技（MMA）的熱愛者，勤練巴西柔術，化身魔鬼筋肉人，一度還被馬斯克叫陣，要在鐵籠內一較高下。

兩人最後並未比畫，但查克柏格承襲馬斯克對傳統媒體的不屑。在宣布廢棄事實查核機制的影片中，查克柏格譴責旗下員工有政治偏見，而馬斯克2022年買下推特（X）時說過同樣的話。馬斯克在川普決策圈占有一席之地，查克柏格也絕對不缺席。

近年來查克柏格對主流媒體和左派的覺醒文化漸趨不耐。他開始收聽大保守派知名播客喬羅根的節目，加上練格鬥技，使他從心理到生理的轉型早已展開。不再溫良恭儉讓，而是愛拚才會贏。格鬥場的對手是華府政治。

川普就職前一周，查克柏格藉由上喬羅根的節目把話說得更白。3小時訪談中，查克柏格批評拜登政府在新冠疫情時要求Meta配合下架質疑疫苗言論的政策，還說川普贏得2016年總統大選後，媒體出現「基於意識形態的內容審核」。查克柏格甚至以歐威爾反烏托邦小說《1984》比喻自家的事實查核機制流程，批評員工政治偏見太深。

跟隨大流 挨批趨炎附勢

川普第一次當選後，臉書被批評遭俄國利用散布假訊息，淪為抹黑川普對手希拉蕊．柯林頓的平台，查克柏格隨後聘4萬人負責查核事實，回頭批評川普反移民的行政命令。拜登當選後保守派指控臉書壓下對拜登次子杭特涉案的評論。查克柏格則聘共和黨策士貝克，協助修補與共和黨右派的關係。就此來看，查克柏格如今批評事實查核搞得走火入魔，聽來像真心話。

不過《臉書效應》1書作者、資深科技記者柯克派崔克認為，查克柏格向川普宣誓效忠，純粹是見風轉舵。柯克派崔克指稱，「查克柏格一切作為都是要擴大企業版圖，擴大影響力與獲利極大化。不再查核事實符合他的目標」。部分右派媒體也提醒別讓查克柏格「搭便車」。

臉書草創初期的投資人認為，查克柏格最擔心的是政府介入社群平台內容審核，所以他才反川普、親拜登。川普二進宮，最新主流民意已很明顯，民之所欲、常在我心。Meta解除言論審查是大勢所趨，查克柏格不過是順水推舟。

無論查克柏格的變臉是趨炎附勢或心悅誠服，結果都一樣：未來4年在MAGA興風作浪的道路上，Meta必然亦步亦趨。

查克柏格 川普 臉書

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