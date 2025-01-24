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助長類鴉片藥危機官司 薩克勒家族、普度藥廠與15州以74億元和解

記者張聲肇／綜合報導
普度藥廠及其主要控股人薩克勒家族被控助長類鴉片藥物氾濫，日前與15州達成74億元和解協議，同時普度藥廠從此不得在美國銷售任何類鴉片藥物，薩克勒家族不得繼續控制普度藥廠。圖為普度藥廠生產的oxycontin類鴉片止痛藥。(路透)
普度藥廠及其主要控股人薩克勒家族被控助長類鴉片藥物氾濫，日前與15州達成74億元和解協議，同時普度藥廠從此不得在美國銷售任何類鴉片藥物，薩克勒家族不得繼續控制普度藥廠。圖為普度藥廠生產的oxycontin類鴉片止痛藥。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)23日宣布，被控助長類鴉片藥物危機的薩克勒家族(Sackler Family)和普度藥廠(Purdue Pharma)與15州達成74億元和解協議。這是諸多類鴉片藥物危機官司當中，最大一筆和解金。

和解條件包括薩克勒家族從此不得在美國銷售任何類鴉片藥物，也不得繼續控制製造oxycontin鴉片止痛藥的普度藥廠。

七個月前，聯邦最高法院推翻各州政府與普度製藥公司免除薩克勒家族因本案被訴的協議，原告與被告雙方得達成74億元的和解。

和解金分15年用來幫助全國各地治療用藥上癮的病患，幫助他們康復，並預防更多人上癮。其中，薩克勒家族總共將付出65億元，普度製藥先拿出9億元，待法院核准後立即實施。

薩克勒家族和普度頭幾年就要付清74億元總額的一半，包括薩克勒家族的30億元。薩克勒家族得付15億元「頭款」，一年後增加5億元，兩年後再加5億元，三年後補滿最後4億元。

詹樂霞說，紐約州和全國各地，有無數家庭正在承受類鴉片藥物危機造成的無盡痛苦與巨大損失，「薩克勒家族不顧脆弱無知的病患，毫不留情的大賺其錢，類鴉片藥物普遍危害國人，危機之起始，隨後愈演愈烈，這個家族都扮演了關鍵性的角色。」

「雖然他們造成的傷害不是任何數額的金錢所能完全彌補，他們拿出這巨額資金，可讓急需資金挹注的各地獲得必要的資源，讓我們進行療癒。」

她強調，「薩克勒家族不再掌控普度藥廠，也永遠不准在美國銷售類鴉片藥物。」

和解協議讓普度藥廠進入破產狀態，原告各州將組成信託團隊，監督藥廠的營運，決定其未來，同時，不准它從事遊說活動，更不准再銷售類鴉片藥物。

最高法院2024年6月以五比四票，推翻原普度破產協議，裁定薩克勒家族不能躲避本案有關的民事官司。

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