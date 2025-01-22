川普批「疫情處理不當、未認真改革」 上任首日下令退出世衛組織

川普總統簽署行政令，下令美國退出世界衛生組織。圖為在日內瓦的世衛組織。(路透)

川普 重返白宮第一天簽署的行政命令，包括以「新冠疫情 處理不當， 未認真改革 」等理由下令美國退出世界衛生組織(WHO)。

命令發出後，美國會停止支付一切該付給世衛 組織的費用，召回、改派駐世衛組織的官員及承包工作人員，並由美國官員找到「可信的、透明的」美國及國際夥伴，接替原本由世衛組織擔任的工作。

川普在就任八小時後，重返白宮簽署多項行政命令時說，世衛組織要求美國「支付不公平的巨額款項」，並抱怨同時會員國的中國支付款項較少。

2020年7月，川普也做過同樣的事，但2021年1月，拜登上台第一天就取消川普的命令，四年後，又輪到川普取消拜登的取消令，恢復自己2020年夏季的命令。

美國退出世衛組織，幾乎全世界都期期以為不可，誠如該組織國際衛生法律合作中心主任高斯汀(Lawrence Gostin)所言，「世界會變得更不健康、更不安全」，亦如前紐西蘭總理海倫‧克拉克所說，在禽流感可能擴惡化為病疫大流行之際，對美國本身也不利。

但是，只要國會贊同，美國把本會計年度欠繳的費用繳清，川普這道影響重大的行政令就可逐步完成。美國國會1948年批准加入世衛組織的決議當中，有退出條款：退出前一年，通知對方。

川普再度退出世衛組織的理由很明確：處理源自中國武漢的新冠疫情及其他全球公衛危機不當；無法「實施急需的改革」；也無能展現獨立，擺脫會員國「不當的政治影響」。

世衛組織處理新冠疫情確有不當，例如建議民眾不要戴口罩，堅稱病毒不會空氣傳染。世衛組織到去年才承認，新冠病毒會透過空氣散播、傳染。

川普二度下令退出，世衛組織回應說，「希望美國重新考慮，期待雙方展開建設性的對話，維持美國和世衛組織之間的夥伴關係。」

2023年美國贈款占世衛組織預算的18%，是該年度全球最大捐贈國。