我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

彭博：川普將宣布全國能源緊急狀態 啟動新權力

編譯劉忠勇／即時報導
川普周一就職後不久傳將宣布全國能源緊急狀態，一面推動國內能源生產，一面也扭轉現任總統拜登因應氣候變遷所採取的政策。（歐新社）
川普周一就職後不久傳將宣布全國能源緊急狀態，一面推動國內能源生產，一面也扭轉現任總統拜登因應氣候變遷所採取的政策。（歐新社）

彭博引述知情人士報導，川普周一就職後幾小時將宣布全國能源緊急狀態，一面推動國內能源生產，一面也扭轉現任總統拜登因應氣候變遷所採取的政策。

知情人士表示，川普準備強制推動調整政策，包括允許在聯邦土地上進行新的石油和天然氣開發，同時指示撤銷拜登任內的氣候規範。

這些行政措施僅僅啟動了漫長的監管程序，但將涵蓋美國能源業各層面，從油田到汽車經銷商，並彰顯川普將聯邦政府政策轉向支持石油和天然氣生產的決心，和拜登致力抑制化石燃料形成鮮明對比。

目前還不清楚宣告能源緊急狀態會怎麼運作，但總統可以藉此啟動特別權力，譬如調控原油運輸，或指導電力的生產和傳輸方式。川普在競選期間已承諾將宣布全國能源緊急狀態，並稱此舉是為了提升能源產量，以因應人工智慧（AI）快速普及所激發的能源需求。

川普在周日就職前夕晚會說：「我們將動用緊急權力，讓國家、企業家和有資金的人建造大型工廠，AI工廠。我們需要的能源是目前的兩倍，最終可能還會超過這個數字。」

據紐約大學布倫南司法中心報告，宣布全國緊急狀態後，總統可以動用多達150項特別權力，這些權力通常用於應對颶風、恐怖攻擊等突發事件。目前尚不清楚川普是否能如願利用這些權力來實現建造更多發電廠的目標。

若川普宣布全國能源緊急狀態，他也能動用其他法律的多項緊急權力，包括一項冷戰時期的「國防生產法」（Defense Production Act）。此法最初由時任總統杜魯門（Harry Truman）在韓戰期間用於提升鋼鐵生產。

現任總統拜登曾援引這項名為的法律，推動美國製造再生能源技術，包括太陽能板、燃料電池和熱泵。拜登表示，這些技術對於因應氣候變遷並提升國內安全極為重要。

川普 拜登 緊急狀態

上一則

川普首任就職時被無視 時尚名牌今搶讓梅蘭妮亞穿自家禮服出席

延伸閱讀

執意連任、特赦兒子…拜登50年公職生涯畫句點 被評政治最大悲劇

執意連任、特赦兒子…拜登50年公職生涯畫句點 被評政治最大悲劇
馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看
台積電已獲15億美元首批補助金 財務長：有信心川普政府續資助

台積電已獲15億美元首批補助金 財務長：有信心川普政府續資助
川普：上任幾天內 將公布甘迺迪兄弟與金恩博士暗殺檔案

川普：上任幾天內 將公布甘迺迪兄弟與金恩博士暗殺檔案

熱門新聞

救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

2025-01-13 09:01
蔡美兒。(蔡美兒官網)

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

2025-01-17 11:28
洛杉磯上周爆發的野火造成巨大損失。（路透）

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

2025-01-13 11:01
伊頓大火席捲後，加州艾塔迪那的居民返回查看被燒毀的家。（美聯社）

房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅

2025-01-13 11:39
美國對TikTok「不賣就禁」的法令，1月19日即將生效。TikTok已準備19日向1億7000萬美國用戶關閉該應用程式，除非聯邦最高法院推翻禁令。(路透)

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

2025-01-16 12:12
網紅吉米·唐納森在YouTube擁有超過3億粉絲。（美聯社）

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

2025-01-18 13:49

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險