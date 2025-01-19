川普首任就職時被無視 時尚名牌今搶讓梅蘭妮亞穿自家禮服出席

第一夫人梅蘭妮亞．川普。(美聯社)

每日郵報(Daily Mail)獨家報導，川普 首度當選總統時，主流時尚品牌因川普在政壇的「有毒」形象而迴避與第一夫人梅蘭妮亞 ．川普(Melania Trump)接觸，但這一次，情況大不相同。

梅蘭妮亞曾是時尚名模，在川普2017年1月的就職典禮上，她穿著Ralph Lauren的5500英鎊粉藍喀什米爾洋裝，是少數願意提供服裝的設計師之一。

川普夫婦友人、川普支持者團體Trumpettes創辦人托妮·霍爾特·卡拉瑪(Toni Holt Kramer)表示：「這一次非常不同。川普總統2016年第一次當選時，梅蘭妮亞確實受到非常糟糕的對待。」

「當時有人公開反對她，拒絕為她設計服裝，她被品牌迴避，並遭遇惡劣對待，但她保持風度，對她來說一定很艱難，現在大家都求著為她設計服裝。」

莫斯奇諾(Moschino)前創意總監史考特(Jeremy Scott)是碧昂絲 (Beyonce)、女神卡卡(Lady Gaga)等巨星喜愛的知名設計師，他曾在川普第一任期就職典禮前表示，「永遠不會」為梅蘭妮亞設計服裝。

法國設計師蘇菲提萊(Sophie Theallet)的客戶包括脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)、歌手珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)等名人，她曾寫一封公開信，呼籲同行不要與梅蘭妮亞合作。

而在川普這次的就職典禮上，據報導梅蘭妮亞收到大量來自美國、歐洲主要時尚品牌的免費服裝邀約，包括Versace、Christian Dior。

目前梅蘭妮亞的最終服裝選擇仍未出爐，不過根據每日郵報取得的消息，梅蘭妮亞長期合作的造席師好友皮耶(Herve Pierre)偏好美國品牌。

卡拉瑪表示：「說實話，沒有人知道梅蘭妮亞會穿誰的衣服，但這將會是一套被記載為歷史的服裝。」「這次的心境非常不同，大家以壓倒性的支持投給川普總統，所以當然，每個人都想要為梅蘭妮亞提供服裝。」

「我相信她會選擇美國設計師的作品，傳遞一個強烈的訊息：美國回來了。」