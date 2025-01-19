極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地渦旋南襲，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均至冰點以下，多達9500萬民眾都籠罩於嚴寒中。圖為華府國會大廈前積雪。(路透)

極地渦旋由西伯利亞南下，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均來到冰點以下，國家氣象局(National Weather Service)預報指出，一些地區將「凍上數日」，刺骨寒風、大雪周末將影響全國近3億民眾，其中9500萬民受到更大威脅，東岸幾大城市將遭大雪覆蓋，一路凍到南部，全國都將籠罩於嚴寒中。

國家廣播公司新聞網(NBC News)18日報導，極地寒流19日傍晚起侵襲亞特蘭大 地區，氣溫會直線下降，氣象局在X社媒平台貼文表示，本周末要嚴加防範。

在康乃狄克州，大部分地區19日下午起會降下4到10吋的大雪；州長賴蒙特(Ned Lamont)表示，由600多輛鏟雪車及專門除雪裝備組成的車隊已蓄勢待發，隊員們本周末都處於待命狀態；他請求州民盡可能待在家中。

華府國會大廈廣場前的湖水結冰。(路透)

紐約市緊急狀態 管理局表示，已對19、20兩日發布冬寒警告；據估冰雪風暴將帶來累計2到5吋的大雪，某些地區甚至更多，出行會遇上「危險」狀況；當局估計19日傍晚起，大雪及刺骨冰冷將侵襲紐約市，直到22日；為確保街道安全乾淨，市府將執行大雪清理準則，找出無避寒住居的市民，帶他們到保護掩體。

阿拉巴馬州緊急狀態管理廳表示，供暖中心將開放，讓必須躲避嚴寒天氣的民眾入內，例如戴爾(Dale)、莫比爾(Mobile)及休士頓(Houston)等郡。俄亥俄州哥倫布市表示，五家社區中心將充當供暖站。德州休士頓市長惠特米爾(John Whitmire)表示，城市將開設10處供暖中心；芝加哥市官員20日將把供暖中心清單貼上市府官網。

佛州塔拉荷西(Tallahassee)氣象局分站發布警告，18日一整天極端天候及強降雨肆虐，19日傍晚起酷寒發作。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，極地渦旋18日起已侵襲到北部，氣溫降到只剩華氏個位數；接著吹來的寒風將讓北部氣溫降到零下十幾度；氣象預報指出，這次溫度要比年度此時平均溫低20到25度。

20日極地渦旋將抵達最南部，亞特蘭大市溫度將跌破華氏32度的冰點，來到20幾度。跨越落磯山脈、大平原區及中西部，一些地區氣溫將一直停在個位數。由大平原到東部，據估將在至少19個地方創下嚴寒紀錄。