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麻州醫被控性侵逾200女病人 2強暴罪起訴

記者張聲肇／綜合報導
麻州醫師陶德(右)涉嫌在10多年期間內性侵超過200名病患，而遭密德賽克斯郡地方法院大陪審團起訴。(美聯社)
麻州醫師陶德(右)涉嫌在10多年期間內性侵超過200名病患，而遭密德賽克斯郡地方法院大陪審團起訴。(美聯社)

麻州一名醫師涉嫌在10多年期間內性侵超過200名病患，而遭密德賽克斯郡(Middlesex County)地方法院大陪審團起訴。地方檢察官16日聲明指出，陶德(Derrick Todd)醫師因兩項「強暴女性」罪遭起訴。

據受害人指控，陶德從2010年起，對病人做「沒有必要的盆骨底治療(pelvic floor therapy)、乳房檢查」等沒有理由的醫療行為。

陶德17日出庭時，拒不認罪。檢方說，兩項強暴罪分別發生於2022年12月和2023年6月。至於其他病患的指控，檢方持續調查中。法官准他1萬元交保候傳，但交出護照，限制出境。

代表180多名原告的波士頓魯賓與梅耶(Lubin & Meyer)律師事務所律師湯普森(William Thompson)說，對陶德提出的刑事告訴的被害人可能還會增加。

湯普森說，「對陶德的刑事訴訟才剛開始，不過，這不會影響本事務所替許多他以前的病人提出民事訴訟。」「很不幸的是，全案的重點是他濫用職權，病人信任他，他卻為了滿足自己的性慾，占盡病人的便宜。」

他說，針對陶德提出的民事訴訟，現在還在繼續收集證據。陶德曾任波士頓婦科醫院風濕症醫師，病患以院方明知這名醫生有問題，仍任他性侵病人為由，也把醫院列被被告。

2023年4月，醫院收到匿名投訴後，展開調查，隨即於7月將他開除。陶德後來主動向醫事人員註冊委員會(Board of Registration in Medicine)表示，不會再在美國境內任何地方執業。

此事傳出後，陶德曾任職過的醫院都和他劃清界線，保持距離。告他的女性患者，年齡從10幾歲到60多歲都有。

麻州「正義法律合作」組織的合夥人卜利斯(Paula Bliss)說，陶德是個行為可鄙的醫療專業人員，終於受到司法起訴，對於曾遭他性侵的病人，以及勇敢揭露真相的人，這是值得「大聲喝采的一刻。」

陶德 麻州 波士頓

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