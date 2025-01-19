涉詐騙、假廣告 美國運通與聯邦2.3億和解

美國運通銀行涉嫌電信交易詐騙與廣告不實而遭民事提告，16日以2.3億元與司法部和解。(美聯社)

涉嫌電信交易詐騙與廣告不實的美國運通銀行(American Express)16日以2.3億元與司法部 和解，其中1.38億元用以了結聯邦紐約東區檢方偵辦該行給予客戶「不正確稅務諮詢」一案。另1.087億元為了結司法部民事處調查運通銀行發行信用卡 ，涉嫌欺騙中小企業業主案。

美國運通說，「本公司將付出約2.3億元解決這些事情。」

國稅局紐約偵查組特別調查員查維斯(Harry Chavis)說，美國運通銀行拿根本不存在的稅務優惠誤導客戶。「美國運通數百名員工在這場欺騙行動中，不但詐騙客戶，還詐騙政府。」

位於紐約市 布魯克林的聯邦紐約東區檢察官說，美國運通在2018至19年間，推出名為「薪資獎勵」和「優惠電匯」兩樣金融商品，並宣傳說，信用卡綁定這兩樣產品可以「節稅」。

聯邦檢方說，這兩種金融商品的信用卡客戶主要是中小企業主，美國運通告訴他們，凡是刷卡付費都可當作營運費用抵稅，用其他方法支付則都要繳稅，無法扣抵。此外，運通卡的「會員回饋」點數兌換的金額也可免稅，光是這項「獎勵」，金額就超過年費等費用。

聯邦檢察官指出，這些廣告內容都是根據「不正確的稅務諮詢」而發，尤其是「刷卡支付全都可以當作企業營運支出抵稅」一節。

聯邦檢方說，為了個人利益盡量刷卡付費，額度遠超過信用卡市場上的競爭同業所提供的「優惠額度」，根本不是稅則所規定的「一般」及「必要」業務支出。

聯邦檢方說，2021年運通內部調查此事後，開除了約200名員工，同年11月，完全終止這兩項金融產品的業務。

16日宣布的另一起和解案是運通於2014至2017年間，透過「相關企業體，對小型企業推銷」信用卡時，涉嫌「欺騙。」司法部說，事證包括「不實陳述信用卡回饋獎勵或費用。」