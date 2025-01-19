華格林連鎖藥局濫開類鴉片藥物 遭司法部起訴

司法部17日向連鎖藥局華格林提出民事訴訟，指控該公司從2012年8月到現在，接受數百萬張非法處方濫開鴉片類藥物。(美聯社)

聯邦司法部 17日向連鎖藥局 華格林(Walgreens)提出民事訴訟，指控該公司從2012年8月到現在，接受數百萬張非法處方濫開類鴉片藥物。

司法部向伊利諾州 北區聯邦地方法院提出的訴狀指出，華格林在這段期間故意配發出危險且過量類鴉片藥物，包括對某些處方提前配藥，而這些處方根本缺乏合法的醫療目的、無效或未經過專業診斷後開出。

司法部民事部門主管、首席副助理部長博因頓(Brian Boynton)表示，決定提出起訴，目的是在追究華格林，它多年來在配發涉及危險類鴉片藥物和其他藥物時，未能履行道義責任，最後導致數以百萬計類鴉片藥物，以及其他管制藥物，從華格林藥局非法流出。

訴狀指出，儘管存在明顯的「危險信號」，也有大量證據，包括來自其自家藥劑師及內部數據，都說明它正在配發非法處方，然而這家連鎖藥局龍頭皆未予理會，而要求藥劑師依照這些非法處方配藥。

訴狀又說，藥劑師被迫快速配藥，沒有時間確認每張處方的有效性，華格林也剝奪了藥劑師獲取關鍵資訊的權利。4名曾在沃爾格林工作的員工向司法部作出舉報。

華格林在官網就訴訟發聲明回應，聲稱公司「支持我們的藥劑師，他們是敬業的醫療保健專業人士，是按照所有法律法規，為客戶配發由美國緝毒局授權的處方人員所開出，並獲得食品藥物管理局(FDA) 批准的合法處方」。

聲明又說「會捍衛我們藥劑師的專業精神和正直」。

華格林1901年在伊利諾州芝加哥創立，是全美最大的連鎖藥局，全國50個州、哥倫比亞特區、波多黎各及維京群島等都有它的藥局商店，共接近9000家。

除了華格林，司法部上月亦提控另一家藥局連鎖集團CVS，也指它配發危險且過量類鴉片藥物。