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史上最慘重偷渡死亡 德州53無證客悶死貨櫃 駕駛認罪 可處無期

編譯潘勛／即時報導
2022年6月27日警方在聖安東尼奧郊外的偏僻小路，發現一輛被遺棄的卡車，車上有53具因悶熱窒息而死的偷渡客遺體。卡車駕駛札莫蘭諾17日認罪，可能面臨無期徒刑。(美聯社)
2022年6月27日警方在聖安東尼奧郊外的偏僻小路，發現一輛被遺棄的卡車，車上有53具因悶熱窒息而死的偷渡客遺體。卡車駕駛札莫蘭諾17日認罪，可能面臨無期徒刑。(美聯社)

2022年53名偷渡客悶死在一輛無空調貨櫃車內的慘案，卡車駕駛札莫蘭諾(Homero Zamorano Jr.)向三項罪名認罪；聯邦司法部指出，他可能面臨無期徒刑的處罰。

美聯社報導，這起死亡事故為美墨邊界無證移民死亡最慘重的案件。札莫蘭諾在聖安東尼奧(San Antonio)聯邦法院承認的罪名，第一項是陰謀運輸外國人而致死亡、身體重傷害、陷人命於險境；第二項罪名是運輸外國人而致死亡；第三項罪名是運輸外國人而致身體重傷害、陷人命於險境。刑期預訂在4月24日宣判。

警方表示，駕駛貨櫃卡車的札莫蘭諾，以及參與該起偷渡行動而被起訴的被告，都曉得貨櫃的空調失靈；由德州邊界城市拉雷多(Laredo)往聖安東尼奧(San Antonio)的三小時車程，藏在貨櫃裡的無證客不但沒有冷氣可吹，甚至缺乏新鮮空氣。

調查人員指出，當時貨櫃內塞了67人，氣溫升到華氏100度(攝氏38度)，無證客熱得尖叫、捶打貨櫃車四壁求救，或者想爬出來。

檢方表示，移民為了乘車通過邊界，每人可能付出1萬5000元。

2022年6月27日警方在聖安東尼奧郊外的偏僻小路，發現被遺棄的卡車，以及躲藏在附近的樹叢裡的札莫蘭諾，便予拘留。從札莫蘭諾身上搜出的手機顯示出與該次偷渡相關的通話紀錄。

起訴書中指出，由邊界巡邏站調閱的監視錄影畫面顯示，該輛18輪貨櫃車通過時，駕駛人相貌與札莫蘭諾相吻合。

因這起悲劇同被起訴的還有德州男子馬丁尼茲(Christian Martinez)，偷渡客屍體被發現後不久，他與札莫蘭諾一起被捕，隨後對偷渡相關罪名認罪。

還有四名墨西哥人在2023年因本案被捕。去年8月，一名瓜地馬拉嫌犯也因參與策畫這次偷渡而被捕並起訴。

涉嫌以空調故障的貨櫃車運送偷渡客，導致53人被悶死的貨車駕駛札莫蘭諾。(聖安東尼...
涉嫌以空調故障的貨櫃車運送偷渡客，導致53人被悶死的貨車駕駛札莫蘭諾。(聖安東尼奧警局)

偷渡客 德州 移民

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