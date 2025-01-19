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洛房東趁火打劫大漲房租 加州檢察長喊禁

編譯盧炯燊／綜合報導

洛杉磯地區歷來最嚴重的野火燒毀1萬2000多棟房屋及其他建築，數萬人失去家園，對南加州房屋市場的需求將變得更加激烈，令早已極為高昂的房價及房租進一步飆升。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)對此發出警告︰「不得抬高租金及盤剝災民。」

目前已有人「趁火打劫」，除了藉機大幅提高租金外，更傳出欺詐的消息。例如，2024年10月，洛杉磯市中心高層建築的一套三房公寓月租為5500元，目前的要價為8500元。

類似的例子多得很，恩西諾岡(Encino)一處4臥4浴的房子，上月掛牌月租1.2萬元，但在1月13日重新掛牌，月租為 1.4萬元。

由於房租高得離譜，租戶權利及房東協會等團體，紛紛要求嚴厲打擊這些「趁火打劫」哄抬租金者。

加州法律是禁止在宣布緊急狀態後哄抬物價，個人及企業不得將汽油、租金等商品與服務價格，提高超過宣布緊急狀態前的10%，每次違法最高可判監一年及罰款1萬元。

與住房相關的禁抬租金措施通常有效期為30天，但州長紐森(Gavin Newsom)已對汽車旅館、酒店及出租房屋的禁抬租金令，延長至3月8日。

為了讓失去家園的災民有棲身之所，聯邦急難管理局(FEMA)制定了多項計畫，包括為原本擁有房屋或租屋保險的災民，可獲得在酒店、租房住宿、汽車旅館的短期住宿費用，也會通過租房援助計畫為一些災民預付租金。

此外，政府也向受影響的房主協助房貸減免。紐森辦公室18日宣布，美國銀行、花旗銀行、摩根大通、美國銀行及富國銀行等五大銀行，已同意向受影響的房主提供房貸紓緩措施，包括90天的房貸寬限期、90天的滯納金豁免以及60至90天的新止贖暫停期。

短期租賃平台Airbnb也表示，洛杉磯及范杜拉郡(Ventura)的房東，若試圖將收費提高超過10% ，將會收到一條訊息，提醒在緊急狀態期間哄抬物價是違法的。

租金 加州 緊急狀態

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