房價低、親近自然…美各地城鄉交界處 竟最靠近野火區

馬里布寶馬山花園火災後一片狼藉。(美聯社)

在森林與城鎮交界處，房價 沒有市中心那麼高，也能滿足一般人親近自然的需求，但在洛杉磯 遍地蔓燒不盡的熊熊野火後，大家才開始發現居住在這類地區太過危險。

火上加油的是，同樣位於加州蒙特瑞(Monterey)郡，Vistra Energy所擁有的一座最大電池儲能廠16日當地時間下午發生火災，迫使多達1500人疏散，火災原因待查。Vistra股價在17日下跌1.8%，受到人工智慧(AI)能源需求激勵，股價16日才剛收在歷史新高。

洛杉磯警消人員也在調查引發寶馬山野火(Palisades Fire)及伊頓大火(Eaton Fires)這兩場火災的原因，但天候情況助長火勢蔓延，而起火地點就是專家口中的森林與城鎮交界區域(Wildland-Urban Interface，簡稱WUI)。

如今，全美各地有愈來愈多人居住在這個交界地帶，在氣候變遷引發更猛烈火災之際，居住在這類地區也愈來愈危險。

最典型的例子就是洛杉磯西側的寶馬山花園(Pacific Palisades)，由最初的灌木叢火災演變成一場大火，燒毀了位於馬里布和聖塔莫尼卡之間的洛杉磯高級社區及其周圍至少1000棟建築。伊頓大火也在東部的阿爾塔迪納和帕薩迪納地區肆虐，至少有1000棟建築物受損或被毀。

近年來，加州已發生過多起這類型火災，尤其是2018年的坎普大火(Camp Fire)，始於一場野火，共延燒了17天，北加州天堂鎮有1萬8000棟建物慘遭祝融肆虐，包括9000棟房舍被毀，並造成85人死亡，成為美國100年來最致命的野火。

加州大學 默塞德分校火災復原中心主任柯爾登說，WUI區域容易受到野火肆虐，原因在於空間開闊，公園和房屋的數量眾多。科爾登說：「許多房屋和小社區的建置與布局，使得兩地之間生長著大量易燃的灌木和樹木。」 「因此，這個地區的火勢特別旺盛，因為草木所飄出的餘燼會散落在房屋上，房屋著火後又會產生更多餘燼。」

然而，仍有更多人不顧這種風險生活在WUI。研究顯示，在1990至2010年間，有2,500萬人遷往該地區，並建造1270萬戶房屋。

美國野火後勤和協調機構國家跨部門消防中心(NIFC)的發言人帕特森說，這某種程度上反映了其他地方的高昂住房成本，以及民眾希望生活在「接近自然」的地方。這項研究還顯示，住家附近有綠地可以推高房價。寶馬山花園以其綿延海岸線以及眾多公園和健行步道見稱，平均房價為340萬元。