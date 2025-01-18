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拜登卸任前3天特赦近2500名毒品犯 美單日最大規模減刑

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統在卸任前三天，一口氣為2500名非暴力毒品案被告減刑。(路透)
拜登總統在卸任前三天，一口氣為2500名非暴力毒品案被告減刑。(路透)

拜登總統趕在離開白宮前三天，於17日宣布特赦接近2500名非暴力毒品案罪犯，認為他們的刑期過長。這不僅是美國歷來單日最大規模的減刑行動，也使他成為歷來特赦及減刑最多人的美國總統。

拜登在聲明表示，此次減刑主要是因過時的毒品犯罪量刑標準，指出這些罪犯的刑期，與當前法律及政策的刑罰相比，顯得過長且不公。此外，基於古柯鹼及粉狀古柯鹼而定罪的犯人也獲減刑。

白宮尚未公布獲得減刑的個人名單、具體人數或用於評估赦免的資格標準等，但拜登表示，他的團隊正在加速審查更多減刑和赦免的申請。

回溯到1980年代，拜登曾支持多項加重吸毒者刑罰的法案，其中一項法案實質上是延長吸食快克古柯鹼者(主要是非裔美國人)，以及吸食粉狀古柯鹼者(主要是白人)的刑期。

隨著時代的改變，當初的刑期與其後相關法案所定的刑期差距愈來愈大，國會試圖透過2010年「公平量刑法案」(Fair Sentencing Act)及2018年「第一步法案」(First Step Act)來解決量刑差距問題。

拜登在聲明說，「這項(特赦)舉措是糾正歷史錯誤、糾正量刑差距，以及為那些在監獄中度過太長時間的罪犯，提供重返家庭及社區機會的重要一步。」

他也承認這次赦免將創下歷史先例，說「通過這一行動，我現在頒布的個人赦免和減刑，比美國歷史上任何一位總統都要多。」同時暗示他的赦免權尚未行使完畢，表示將「繼續審查更多的減刑和赦免」。

此次並非拜登首次大規模特赦或減刑，他上月給40名聯邦死囚中的37人減刑，將死刑改為無假釋的終身監禁。白宮當時表示，這一舉措旨在減少死刑在美國司法系統中的適用性，並反映拜登對死刑問題的個人立場。

拜登 白宮 毒品

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