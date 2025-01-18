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「強暴妳又怎樣」 男大學性侵女生逃法多年 引渡回美受審

編譯陳韻涵／綜合報導
31歲男子克利里涉嫌2013年就讀大學時性侵同校女生，逃亡十多年後，終於從法國被引渡回美受審，目前羈押在賓州亞當斯郡監獄。(美聯社)
31歲男子克利里涉嫌2013年就讀大學時性侵同校女生，逃亡十多年後，終於從法國被引渡回美受審，目前羈押在賓州亞當斯郡監獄。(美聯社)

美國法警(U.S. Marshals)發言人16日宣布，31歲的性侵犯克利里(Ian Cleary)逃亡十多年後，從法國引渡回美受審；克利里被控於2013年在賓州強暴大學生夏農‧基勒(Shannon Keeler)，犯案後他甚至透過臉書(Facebook)傳訊息給基勒，寫道「我強暴妳又怎樣」。

美聯社報導，法警發言人表示，克利里來自加州薩拉度加(Saratoga)，16日返抵美國後，被押解至賓州受審。克利里目前被羈押在亞當斯郡監獄(Adams County Jail)，禁止交保。

美國法警歷經多年追捕，才讓克利里去年4月在法國東北部梅斯(Metz)落網；法國上訴法院後裁定，引渡克利里返美受審。

梅斯檢察官辦公室表示，克利里在巴黎的戴高樂(Charles de Gaulle)國際機場，移交給美國當局。

賓州私校蓋蒂茲堡學院(Gettysburg College)學生基勒於2013年的一次聚會中，遭同校學生克利里跟蹤並潛入她的宿舍；當年18歲的基勒曾發簡訊向朋友求救，卻無法即時阻止當年20歲的克利里對基勒洩慾得逞，而基勒遭強暴後，到醫院接受檢查保留證據。

2021年，基勒收到看似來自克利里帳號的臉書訊息，再次向警方求助；當初的訊息內容摘要包括：「我強暴妳又怎樣」、「我再也不會對任何人這樣做了」、「我需要聽到妳的聲音」、「我會為妳祈禱」等。

2021年6月發出的搜查令顯示，警方證實發送訊息的帳戶屬於克利里。

案件調查歷經十多年，賓州當局2021年對此案件發出重罪逮捕令，克利里也成了國際通緝對象，去年4月24日在法國梅斯街頭落網。

基勒委託律師安卓利亞‧勒維(Andrea Levy)發出聲明表示，克利里落網且引渡回美受審的消息，讓她對司法體制「重新燃起信心」。

勒維說：「基勒需要極大的勇氣和堅定的決心才能走到這一步，她對於努力尋找、緝捕和引渡克利里的各級執法部門由衷表示感謝。」

性侵受害人基勒十幾年來以極大的勇氣和堅定的決心，為自己伸張正義，終於讓當年的施暴...
性侵受害人基勒十幾年來以極大的勇氣和堅定的決心，為自己伸張正義，終於讓當年的施暴者落網，讓她重燃對司法的信心。(美聯社)

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