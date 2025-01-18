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北極氣旋襲美 持續1周酷寒3億人急凍 18日晚抵五大湖區

記者張聲肇／綜合報導
酷冷北極氣旋18日晚間抵達五大湖區和南部各州，19日連東部海岸都將面臨「危險的冷鋒效應」低溫，且持續一周，近3億人受影響，明尼亞波利斯等都市最低溫將達華氏零下6度。(路透)
酷冷北極氣旋18日晚間抵達五大湖區和南部各州，19日連東部海岸都將面臨「危險的冷鋒效應」低溫，且持續一周，近3億人受影響，明尼亞波利斯等都市最低溫將達華氏零下6度。(路透)

酷冷北極氣旋(polar vortex)跨越洛磯山脈和大平原，18日晚抵達五大湖區和南部各州，19日連東部海岸都將面臨「危險的冷鋒效應」低溫，且持續一周，明尼亞波利斯等都市最低溫將達華氏零下6度(-21.1℃)，近3億人受影響。

這波寒流瞬間把氣溫拉到比往年平均低20至40℉，華府、達拉斯、亞特蘭大只有20至30℉，紐約更不到10℉。總統當選人川普的就職典禮因受天氣影響，將移至室內舉行。

洛磯山脈和西北部在冷風效應下，氣溫在零下30和40℉之間。國家氣象局警告，狂風暴雪會降低能見度，駕駛人要格外小心路況。

冷鋒將為東南部帶來雨水，為東北部帶來風雪。五大湖區、俄亥俄河谷和東北部的內陸地區18日就會看到暴雪。大西洋中部海岸會有輕度到中度降雪，19日將擴及新英格蘭地區。華府到波士頓走廊降雪時間將長達12小時，預計積雪達2至5吋，最厚6吋。

20日是川普第二次就職的大日子，華府當天雖有麗日當空，氣溫卻可能低到僅20度，在冷風效應下，體感溫度甚至可能只有5到10℉。雷根1985年連任就職當天，氣溫為7℉，是美國史上最冷的總統就職日，慶祝遊行因而取消。

這陣來自西伯利亞的低氣壓北極冷氣旋侵襲美國，除了佛州南部和西南部少數幾州，幾乎無地倖免，18日起本土北半部都會看到不到10℉的溫度。加上冷風效應，體感溫度在負10℉以下。天氣預報員說，寒流來襲期間的溫度，較歷年平均低20至25℉。

只有華氏十幾度的酷寒，19日會降臨中部平原區，北部平原區的體感溫度在華氏零下二十幾度，中部平原區也在10℉以下，參觀美式足球決賽的人，一定要提防冷到危險程度的氣溫─根據氣象預報，比往年平均低25至30℉。

20日，北極氣旋將光臨南部，亞特蘭大只有冰點32℉，在冷風效應下，感覺像華氏零下二十幾度。

從平原區到東部海岸，預計會寫下至少19個最冷當日高溫紀錄，比往年平均低25至30℉。

華府 亞特蘭大 低溫

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