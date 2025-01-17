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布林肯告別記者會被鬧場 2記者怒嗆「罪犯」：功業是種族滅絕

編譯周辰陽／即時報導
國務卿布林肯14日在華府智庫大西洋理事會發表演講。（美聯社）
國務卿布林肯14日在華府智庫大西洋理事會發表演講。（美聯社）

國務卿布林肯16日舉行任內最後一次記者會，卻遭2名記者多次打斷，激烈質問美國支援以色列與他處理加薩戰爭的方式。

根據國會山報的報導與記者會畫面，正當布林肯在講話時，部落格「Grayzone」的創辦人兼編輯布魯門塔（Max Blumenthal）起身喊道，「當我們5月達成協議的時候，你為什麼繼續供應炸彈？我們都知道我們達成了協議，這個房間裡的每一個人都知道我們達成了協議，東尼，而你繼續供應炸彈」。

布魯門塔繼續質問布林肯，「你為什麼在你對猶太復國主義承諾的任務下，犧牲了基於規則的秩序？ 為什麼容許我的朋友被屠殺？為什麼我們在5月達成了協議，你們容許我朋友在加薩的家園被毀？」

影片來源：ABC News

國會山報指出，布魯門塔可能是指2024年的空襲拉法難民營。根據CNN的報導，以色列該次空襲使用了美國彈藥，造成25人死亡，200人受傷。

據報導，布魯門塔還對著布林肯喊道，「你的繼父是以色列說客，祖父是一位以色列說客，你是否受到以色列影響？你為什麼容許我們這個時代的納粹大屠殺（Holocaust）發生？你的功業是種族滅絕的感覺如何？」。

ABC新聞報導，布魯門塔的「Grayzone」經常被描述為邊緣和極左，並遭專家和其他媒體指控傳播假訊息，而他也不是唯一干擾布林肯記者會的記者，以經常打斷國務院記者會出名的獨立記者侯賽尼（Sam Husseini）同樣放聲大叫，認為布林肯要為自己的行為受審，高喊著「罪犯！你屬於海牙」。

根據美聯社的報導，布魯門塔與侯賽尼都被帶離會場，布林肯則在侯賽尼被多名安全人員帶走時，要求對方「尊重程序」。 

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