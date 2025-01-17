誹謗喬州選務員和解 朱利安尼付賠償金、承諾永遠不再詆毀她們

遭兩名喬治亞州選務官員指控誹謗並且敗訴的川普律師朱利安尼，16日與原告達成和解，同意支付一筆賠償金，並承諾永遠不再詆毀她們，換取保住他的財產。(美聯社)

前紐約市長、川普 律師朱利安尼 (Rudy Giuliani)16日與兩名指控他誹謗的喬治亞州選務官員達成和解，同意支付一筆賠償金，並承諾永遠不再詆毀她們，換取保住他的財產。

華盛頓聯邦陪審團2023年12月裁定，朱利安尼損害喬州選務人員莫斯(Wandrea ArShaye "Shaye" Moss)和她母親弗里曼(Ruby Freeman)的名譽，應賠償她們1億4800萬元。原告勝訴的理由是，朱利安尼一再宣揚2020川普的勝選「被偷走」，就是她們這種選務員造成的，害她們遭受死亡威脅，讓她們寢食不安。

若不和解，敗訴的朱利安尼必須依法院判決如數賠償；原本16日舉行的審判庭將裁決如何處理他在佛州 的房產和三枚紐約洋基隊世界大賽勝利紀念戒指。如今兩造達成和解，朱利安尼的財產得以免於遭到拍賣。

弗里曼母女說，「這四年，對我們簡直是一場夢魘。我們奮力澄清名聲，回復名譽，證明我們完全沒錯。今天終於看到里程碑，和毀謗者和解，自己也可以好好過日子。我們同意讓朱利安尼先生保住房產，條件是付一筆賠償金，並保證永遠不再毀謗我們。」

朱利安尼在社媒上說，「和解不表示任何一方有罪或有錯，對雙方達成的協議，我很滿意，毫無怨懟，我可以保住在紐約和佛州的房子和個人財產。」

他說，「沒有人該受到威脅、騷擾或恫嚇。這起官司對大家都很損，整個事件實在很不幸，我和兩位原告同意，永不再用詆毀人的語氣談論對方，我也呼籲別人這麼做。」

本案起自時任川普私人律師的朱利安尼一再謊稱原告計票不公，害川普輸掉選舉，原告母女不堪其擾，也深感恐懼，才訴諸法院叫他閉嘴。他敗訴後，又不配合法官裁決交出個人資產資料，遭判藐視法庭。80歲的朱利安尼會是16日審判庭的第一個證人，主審法官正是裁決他藐視法庭的那位。