TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

美國對TikTok「不賣就禁」的法令，1月19日即將生效。TikTok已準備19日向1億7000萬美國用戶關閉該應用程式，除非聯邦最高法院推翻禁令。(路透)

美國對流行短視頻應用程式TikTok 「不賣就禁」的法令，1月19日即將生效。路透引述美國科技新聞媒體The Information報導，TikTok已準備19日向1億7000萬美國用戶關閉該應用程式，除非聯邦最高法院推翻禁令。

消息人士表示，禁令生效當天，當用戶打開TikTok應用程式時會彈出一條信息，引導前往一個有關禁令資訊的網站。

TikTok計畫透過該網站，為用戶提供下載用戶所有資料的選項，以便保存自己的個人資料紀錄。

如果TikTok確實選擇全面關閉服務，這將與法令規定有所不同。目前的法令僅要求禁止蘋果及谷歌 應用程式商店給新用戶下載TikTok，現有用戶仍可暫時繼續使用。

報導也指出，TikTok高層在公司內部備忘說明，即使最高法院維持禁令，公司會繼續向在美國約7000名員工付薪，辦公室仍繼續辦公。這說明有關禁令不會影響雇員，只會影響美國使用者。

消息人士表示，TikTok向用戶關閉服務毋須做出太長規畫，而且由於公司內部繼續照常運作，一旦禁令稍後被撤銷，即能夠在短時間內恢復對美國用戶的服務。

消息來源稱，關閉應用程式旨在保護TikTok的服務供應者免負法律責任，同時若當選總統川普 決定取消禁令，恢復運作也較容易。

對於有關報導，TikTok拒絕置評。

根據 TikTok 12月向最高法院提交要求推翻法令的法庭文件，若禁令持續一個月，估計全美約1億7000萬用戶中，有三分之一會停止使用該程式。

國會去年4月以維護國家安全為由，通過TikTok「不賣就禁」法案，規定TikTok 母公司今年1月19日前，將其美國業務出售予美國公司，否則必須下架。TikTok指法令違反憲法第一修正案相關言論自由而上訴至最高法院，最高法院將於限期前作出裁決。

儘管當選總統川普呼籲延長期限，表示上任後有時間透過「政治解決」，但最高法院似乎傾向維持有關法令。