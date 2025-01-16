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洛杉磯野火 居民帶槍守家園防打劫 過著沒電、沒乾淨飲水的日子

記者顏伶如／綜合報導
寶馬山花園居民看守被焚毀的家園。(美聯社)
寶馬山花園居民看守被焚毀的家園。(美聯社)

洛杉磯野火肆虐之際，災情嚴重的寶馬山花園(Pacific Palisades)、艾塔迪那(Altadena)都有居民不顧撤離令，帶著槍留下來守護家園與社區，一邊協助救火，一邊防止趁火打劫的不肖之徒。

華爾街日報(WSJ)14日報導，仍在冒煙的艾塔迪那，大約2700棟房舍被燒毀，但有80人因為對政府當局失去信心而不配合撤離，留下來守護家園，寧願過著沒電、沒有乾淨飲水的日子。這些居民巡邏街道，盤查陌生人，其中有些人隨時帶著槍。儘管社區外圍則已拉起黃色封鎖線，出入口有國民兵(National Guard)、洛杉磯郡警(Los Angeles County Sheriff's Department)或加州公路巡警(California Highway Patrol)駐守。

53歲律師魯柏里(Aaron Lubeley)是不肯撤離的居民之一，目前擔任留守民眾與警消接洽的角色。如果決定離開，要想再回到社區將非常困難。從事房地產仲介的友人桑多瓦爾(Janely Sandoval)13日開著賓士休旅車載來大批物資抵達封鎖線交給魯柏里，包括瓶裝水、貝果麵包、香蕉、玉米片等。

一名員警催促她趕快離開，說道：「我們剛剛收到命令，不准繼續允許物資送進封鎖區」。

魯柏里隔著黃色封鎖線與桑多瓦爾擁抱道別。

同樣留守艾塔迪那家園的曼利(EveAnna Manley)，對於這一刻準備已久，家裡有發電機為數個冰箱供電，她成了社區裡極少數現在還有電可用的住家。

曼利的地下室備有總計60加侖的飲水，還有逆滲透(reverse-osmosis)濾水裝置以及熱水器。

從事音響設備生意的曼利說：「我的老鄰居是真正懂得做好萬全準備的高手，我是跟他學的。」她說，原本屋頂是木質屋瓦，後來換成混凝土材質，「但我不確定這是不是我家能夠挺過野火的原因」。

洛杉磯警方與消防機關表示，由於電線掉落導致危險，樹木遭到火燒則變得脆弱，因此目前都禁止居民返回受到野火侵襲的社區。

加州專業消防員公會(California Professional Firefighters)會長萊斯(Brian Rice)便說，民眾不應該回到被燒毀的社區，不要想辦法偷偷回家，「不值得冒命」。

消防專家的呼籲，某些民眾並未接受。

寶馬山花園居民、財富管理公司總裁葛柏爾(Ross Gerber)就偷偷繞過警方封鎖跑回家。他說：「我對他們的命令毫無耐心，經歷這場浩劫之後，他們說什麼我都不在乎」。53歲的葛柏爾14日早晨想再次返家查看，卻發現闖關難度變高，「到處都是警察，根本比北韓還嚴實」。

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