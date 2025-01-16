我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

班機常延誤 運輸部罰邊疆航空65萬元 對西南航空提告

記者張聲肇／綜合報導
聯邦運輸部繼續對誤點嚴重的航空業者祭出制裁手段，開出罰單。(美聯社)
聯邦運輸部繼續對誤點嚴重的航空業者祭出制裁手段，開出罰單。(美聯社)

運輸部繼續對誤點嚴重的航空業者祭出制裁手段；15日訴請法院准予對西南航空(Southwest Airlines)課以「最大可能金額的民事罰款」，另外對邊疆航空(Frontier Airlines)直接開出65萬元罰單。

運輸部在加州聯邦地區法院以班機經常延誤，打亂乘客旅遊計畫為由，對西南航空提出告訴。部長布塔朱吉說，航空公司有法律義務確保航班在「務實」範圍內準時起降，控告失信業者，顯示「本部為了執行保護乘客政策，不惜上法院。」

運輸部調查發現，總部在達拉斯的西南航空兩條航線的航班延誤情形最為嚴重，一條是芝加哥中途國際機場和加州奧克蘭之間的航線，另一是馬里蘭州巴爾的摩和俄亥俄州克里夫蘭之間的航線。光是2022年4至8月，這兩條航線就有180次班機誤點紀錄，對旅客造成極大的不便。

西南航空不服氣運輸部專挑它兩年多前的不良紀錄，卻忽略它的長期表現。「自從2009年運輸部頒布經常延誤航班政策以來，西南航空飛了2000多萬班次，很少違背此一政策。從本公司15年來的總體表現來看，硬要說這兩條航線就代表本公司的班表不切實際，根本沒人會相信。2024年，西南航空完成大於99%的航班，幾乎沒有取消的紀錄，堪稱業界翹楚。」

運輸部同時對邊疆航空課了65萬元民事罰款，其中32.5萬上繳給財政部，另外一半，若未來三年沒再出現經常延誤情事，則可免繳。對此，總部在丹佛的邊疆航空不予置評。

運輸部本月6日首度對誤點嚴重的航空公司開罰，捷藍航空收到200萬元罰單，理由是某些航線老是延誤，顯示其含航班時程「不切實際。」捷藍表示，負責空中交通管制的政府，也該負責任。

加州 俄亥俄州 奧克蘭

上一則

4種「常見感染」恐致癌 但有疫苗及藥物可預防治療

下一則

社安金付給死人 社安局已追回3100萬元

延伸閱讀

全球最安全航空公司 國泰、長榮列前十

全球最安全航空公司 國泰、長榮列前十
財經簡訊

財經簡訊
華埠高譚公園獲200萬聯邦補助 改善布碌崙大橋下環境

華埠高譚公園獲200萬聯邦補助 改善布碌崙大橋下環境
誤點嚴重 捷藍航空挨罰200萬元

誤點嚴重 捷藍航空挨罰200萬元

熱門新聞

救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

2025-01-13 09:01
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料