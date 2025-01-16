班機常延誤 運輸部罰邊疆航空65萬元 對西南航空提告

聯邦運輸部繼續對誤點嚴重的航空業者祭出制裁手段，開出罰單。(美聯社)

運輸部繼續對誤點嚴重的航空業者祭出制裁手段；15日訴請法院准予對西南航空(Southwest Airlines)課以「最大可能金額的民事罰款」，另外對邊疆航空(Frontier Airlines)直接開出65萬元罰單。

運輸部在加州 聯邦地區法院以班機經常延誤，打亂乘客旅遊計畫為由，對西南航空提出告訴。部長布塔朱吉說，航空公司有法律義務確保航班在「務實」範圍內準時起降，控告失信業者，顯示「本部為了執行保護乘客政策，不惜上法院。」

運輸部調查發現，總部在達拉斯的西南航空兩條航線的航班延誤情形最為嚴重，一條是芝加哥中途國際機場和加州奧克蘭 之間的航線，另一是馬里蘭州巴爾的摩和俄亥俄州 克里夫蘭之間的航線。光是2022年4至8月，這兩條航線就有180次班機誤點紀錄，對旅客造成極大的不便。

西南航空不服氣運輸部專挑它兩年多前的不良紀錄，卻忽略它的長期表現。「自從2009年運輸部頒布經常延誤航班政策以來，西南航空飛了2000多萬班次，很少違背此一政策。從本公司15年來的總體表現來看，硬要說這兩條航線就代表本公司的班表不切實際，根本沒人會相信。2024年，西南航空完成大於99%的航班，幾乎沒有取消的紀錄，堪稱業界翹楚。」

運輸部同時對邊疆航空課了65萬元民事罰款，其中32.5萬上繳給財政部，另外一半，若未來三年沒再出現經常延誤情事，則可免繳。對此，總部在丹佛的邊疆航空不予置評。

運輸部本月6日首度對誤點嚴重的航空公司開罰，捷藍航空收到200萬元罰單，理由是某些航線老是延誤，顯示其含航班時程「不切實際。」捷藍表示，負責空中交通管制的政府，也該負責任。