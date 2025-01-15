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不再開放門戶 星巴克新規 等人、用洗手間需消費

記者張聲肇／綜合報導
星巴克一改實施了七年的「開放門戶」店規，從13日起進店待著或用洗手間，需買店裡的東西。(美聯社)
星巴克一改實施了七年的「開放門戶」店規，從13日起進店待著或用洗手間，需買店裡的東西。(美聯社)

星巴克一改實施了七年的「開放門戶」店規， 新政策從13日起，進店待著或用洗手間，需買店裡的東西。

這家全球最大的咖啡連鎖店北美各分店，從13日起不再讓路人隨便進去使用洗手間、上網、等人，須買飲料點心，才能享受這些方便。

星巴克西雅圖總部宣布，新告示會在北美所有分店張貼，同時也禁止歧視、騷擾、喝酒、抽菸、吸電子菸、吸食或注射毒品，也不准乞討。

星巴克發言人安德森(Jaci Anderson)說，逆轉門戶開放舊規的目的，是「付費客戶優先」。

安德森14日對今日美國報表示，「我們各分店歡迎大家，希望來店客人都有賓至如歸的感覺。多數零售商都有其『咖啡屋行為守則』......落實行為守則意謂，我們的咖啡館、洗手間是為客戶、夥伴而設，清楚表明我們對大家行為，以及對本店空間使用的期待，能替大家創造更佳環境。」

星巴克知道，某些客戶到櫃檯點餐點之前，急於先上廁所或連上Wi-Fi網路，安德森說，「這當然OK，我們的行為守則單純就是為了讓進店的客戶有優先使用空間的權利，讓大家清楚走進店門後，本店預期來者有何行為。」

新政策是新董事長暨執行長尼可爾(Brian Niccol)一手制定。他元月9日矢言要把顧客「吸引回來，增加營業額。」

2024年從奇波雷墨西哥速食連鎖店(Chipotle )跳槽過去的尼可爾說，某些星巴克店產品品質不穩，客人等候時間太長，送餐或飲料時太忙亂，「這些時刻，正是我們改善的良機。」

他說，星巴克一向都是「不只是喝一杯咖啡」的地方，星巴克就是讓大家歡樂共處的地方，當然還有「很棒的咖啡」，這點仍是很多客人對星巴克的感覺，但美國有些分店不見得能做到，因此才頒布新「店規」。

星巴克 咖啡 墨西哥

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