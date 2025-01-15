我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

CFPB控Capital One銀行 對老客戶隱瞞高利息

記者張聲肇／綜合報導
Capital One銀行新帳戶的利息較高，卻未通知老客戶，害他們錯失20億元利息，遭消費者金融保護局控告。(美聯社)
Capital One銀行新帳戶的利息較高，卻未通知老客戶，害他們錯失20億元利息，遭消費者金融保護局控告。(美聯社)

華爾街日報14日報導， Capital One銀行新帳戶的利息較高，卻未通知老客戶，害他們錯失20億元利息，消費者金融保護局(CFPB)以「未根據廣告所言付利息」為由控告該銀行，訴請法院裁罰補救。

Capital One銀行2019年推出「360績效儲蓄帳戶」(360 Performance Savings)，給新開戶較高的利息，老客戶則繼續留在「360儲蓄帳戶」(360 Savings) ，後者不對客戶開放。

當時，聯準會不斷升息，Capital One也把高績效儲蓄帳戶的利息提高，如今年息有3.8%，「360儲蓄帳戶」的利率卻維持0.5%。

消金保護局說，Capital One沒有特別通知老帳戶的客戶，還刻意不讓他們知道，銀行已經推出利息更高的新帳戶。

該局說，Capital One不僅不讓老客戶知道有利息更高的帳戶可用，還禁止員工讓他們知道。在刻意隱瞞的「政策」下，保護局說數百萬名老帳戶的客戶，平白損失按說可以拿到的20億元利息。

該局因此訴請法院為老客戶主持公道，裁罰Capital One，勒令它繳一筆罰款到該局受害人救濟基金帳戶，由保護局執行保護消費者的使命。

Capital One說，它「強烈不同意」消金保護局的說法，一定會出庭為自己辯護。該銀行說，曾對推出的新帳戶大肆廣告，包括在全國電視台廣告，並無「刻意隱瞞」。

Capital One是美國第九大銀行，發行大量信用卡，也有龐大的儲金業務。

「360績效儲蓄帳戶」給的利息，高於各大銀行的一般儲蓄帳戶，和提供高利率的競爭對手旗鼓相當，如美國運通銀行和Ally Financial。

消金保護局在拜登下台前提告大銀行，引發共和黨國會議員不滿。川普已提名新的局長，華爾街日報說新局長上任，可能撤告。

儲蓄 華爾街 利率

上一則

不再開放門戶 星巴克新規 等人、用洗手間需消費

下一則

郭文貴新州被封莊園 聯邦掛牌3300萬出售

延伸閱讀

美「TikTok難民」湧入小紅書 中國網友求幫寫「英語作業」

美「TikTok難民」湧入小紅書 中國網友求幫寫「英語作業」
拜登政府卸任前 敲定中國汽車軟硬體禁令規定

拜登政府卸任前 敲定中國汽車軟硬體禁令規定
白宮國安顧問蘇利文卸任在即 這些時刻讓他「睡不著」

白宮國安顧問蘇利文卸任在即 這些時刻讓他「睡不著」
AI晶片股遭拜登出口管制令重擊 接著可望迎來「川普救市行情」

AI晶片股遭拜登出口管制令重擊 接著可望迎來「川普救市行情」

熱門新聞

救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

2025-01-13 09:01
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主