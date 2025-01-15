CFPB控Capital One銀行 對老客戶隱瞞高利息

Capital One銀行新帳戶的利息較高，卻未通知老客戶，害他們錯失20億元利息，遭消費者金融保護局控告。(美聯社)

華爾街 日報14日報導， Capital One銀行新帳戶的利息較高，卻未通知老客戶，害他們錯失20億元利息，消費者金融保護局(CFPB)以「未根據廣告所言付利息」為由控告該銀行，訴請法院裁罰補救。

Capital One銀行2019年推出「360績效儲蓄 帳戶」(360 Performance Savings)，給新開戶較高的利息，老客戶則繼續留在「360儲蓄帳戶」(360 Savings) ，後者不對客戶開放。

當時，聯準會不斷升息，Capital One也把高績效儲蓄帳戶的利息提高，如今年息有3.8%，「360儲蓄帳戶」的利率 卻維持0.5%。

消金保護局說，Capital One沒有特別通知老帳戶的客戶，還刻意不讓他們知道，銀行已經推出利息更高的新帳戶。

該局說，Capital One不僅不讓老客戶知道有利息更高的帳戶可用，還禁止員工讓他們知道。在刻意隱瞞的「政策」下，保護局說數百萬名老帳戶的客戶，平白損失按說可以拿到的20億元利息。

該局因此訴請法院為老客戶主持公道，裁罰Capital One，勒令它繳一筆罰款到該局受害人救濟基金帳戶，由保護局執行保護消費者的使命。

Capital One說，它「強烈不同意」消金保護局的說法，一定會出庭為自己辯護。該銀行說，曾對推出的新帳戶大肆廣告，包括在全國電視台廣告，並無「刻意隱瞞」。

Capital One是美國第九大銀行，發行大量信用卡，也有龐大的儲金業務。

「360績效儲蓄帳戶」給的利息，高於各大銀行的一般儲蓄帳戶，和提供高利率的競爭對手旗鼓相當，如美國運通銀行和Ally Financial。

消金保護局在拜登下台前提告大銀行，引發共和黨國會議員不滿。川普已提名新的局長，華爾街日報說新局長上任，可能撤告。